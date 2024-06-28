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Доходы Белгородской области за 2023 год составили 168,3 млрд рублей - РИА Новости, 28.06.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
16:45 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/dokhody-1956166152.html
Доходы Белгородской области за 2023 год составили 168,3 млрд рублей
Доходы Белгородской области за 2023 год составили 168,3 млрд рублей - РИА Новости, 28.06.2024
Доходы Белгородской области за 2023 год составили 168,3 млрд рублей
Перед депутатами Белгородской области Думы выступила врио министра финансов и бюджетной политики региона Наталья Шаролапова, которая рассказала, что фактические РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:45
2024-06-28T16:45
белгородская область
экономика
жкх
белгородская область
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Перед депутатами Белгородской области Думы выступила врио министра финансов и бюджетной политики региона Наталья Шаролапова, которая рассказала, что фактические доходы областного бюджета за 2023 год составили 168,3 миллиарда рублей при утвержденных годовых назначениях 161,9 миллиарда рублей, расходы – 170,2 миллиарда рублей при плановых 181,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба областного парламента. Как отметила врио министра , в областной бюджет в прошлом году поступило собственных налоговых и неналоговых доходов 118,6 миллиарда рублей, при этом общая сумма безвозмездных поступлений составила 49,7 миллиарда рублей, или 104,2 % от утвержденной на 2023 год. Если же смотреть отраслевую структуру бюджета, то в 2023 году традиционно приоритет в ней сохранился за социальной сферой – 59,9%, или 101,7 миллиарда рублей. Следом идут национальная экономика и ЖКХ, 19,6% и 6,2% соответственно. В отношении доходов 2024 года – их объем увеличивается на 4,1 миллиарда рублей На возмещение уже понесенных расходов выделено 224,9 миллиона рублей, в том числе средства будут направлены на оплату проживания и питания граждан в ПВР. Увеличивается и объем расходов-2024 – на 4,17 миллиарда рублей. Дополнительные средства направляются, в том числе на поддержку промышленных предприятий, МСП, а также на помощь жителям, вынужденно покинувшим постоянное место проживания. Перераспределены средства в сфере агропромышленного комплекса, ЖКХ, дорожного строительства, в результате чего расходы по данным направлениям увеличены на 677,2 миллиона рублей. Кроме того, перераспределены средства резервного фонда правительства Белгородской области на сумму 1,4 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда рублей составляют расходы, связанные с проведением специальной военной операции. Всего объем доходов в этом году запланирован 150,3 миллиарда рублей, расходов – 173,5 миллиарда рублей. Объем доходов и расходов в 2025 и 2026 годах не меняется.
https://ria.ru/20240506/mishustin-1944068871.html
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экономика, жкх, белгородская область
Белгородская область, Экономика, ЖКХ, Белгородская область

Доходы Белгородской области за 2023 год составили 168,3 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Перед депутатами Белгородской области Думы выступила врио министра финансов и бюджетной политики региона Наталья Шаролапова, которая рассказала, что фактические доходы областного бюджета за 2023 год составили 168,3 миллиарда рублей при утвержденных годовых назначениях 161,9 миллиарда рублей, расходы – 170,2 миллиарда рублей при плановых 181,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба областного парламента.
Как отметила врио министра , в областной бюджет в прошлом году поступило собственных налоговых и неналоговых доходов 118,6 миллиарда рублей, при этом общая сумма безвозмездных поступлений составила 49,7 миллиарда рублей, или 104,2 % от утвержденной на 2023 год. Если же смотреть отраслевую структуру бюджета, то в 2023 году традиционно приоритет в ней сохранился за социальной сферой – 59,9%, или 101,7 миллиарда рублей. Следом идут национальная экономика и ЖКХ, 19,6% и 6,2% соответственно.
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В отношении доходов 2024 года – их объем увеличивается на 4,1 миллиарда рублей На возмещение уже понесенных расходов выделено 224,9 миллиона рублей, в том числе средства будут направлены на оплату проживания и питания граждан в ПВР.
Увеличивается и объем расходов-2024 – на 4,17 миллиарда рублей. Дополнительные средства направляются, в том числе на поддержку промышленных предприятий, МСП, а также на помощь жителям, вынужденно покинувшим постоянное место проживания. Перераспределены средства в сфере агропромышленного комплекса, ЖКХ, дорожного строительства, в результате чего расходы по данным направлениям увеличены на 677,2 миллиона рублей.
Кроме того, перераспределены средства резервного фонда правительства Белгородской области на сумму 1,4 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда рублей составляют расходы, связанные с проведением специальной военной операции.
Всего объем доходов в этом году запланирован 150,3 миллиарда рублей, расходов – 173,5 миллиарда рублей.
Объем доходов и расходов в 2025 и 2026 годах не меняется.
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