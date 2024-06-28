https://ria.ru/20240628/dogovor-1955981616.html

Эксперт назвал Версальский договор катализатором глобального конфликта

Эксперт назвал Версальский договор катализатором глобального конфликта - РИА Новости, 28.06.2024

Эксперт назвал Версальский договор катализатором глобального конфликта

Версальский договор, который после Первой мировой войны должен был, по идее, способствовать бесконфликтному сосуществованию государств, на самом деле стал... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T03:24

2024-06-28T03:24

2024-06-28T03:24

германия

франция

великобритания

российское военно-историческое общество (рвио)

лига наций

в мире

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Версальский договор, который после Первой мировой войны должен был, по идее, способствовать бесконфликтному сосуществованию государств, на самом деле стал катализатором гораздо более кровавого глобального военного конфликта, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. В пятницу исполняется 105 лет со дня подписания во французском Версале мирного договора, завершившего Первую мировую войну. Договор был подписан проигравшей Германией, с одной стороны, и Великобританией, Францией, США, Италией и Японией – с другой. "После Первой мировой войны считалось, что ее завершение должно положить конец всем войнам, поскольку потери, лишения, страдания, которые испытало человечество на тот период, были безмерными. Только людские потери, военные и гражданские, исчислялись не менее чем 20 миллионами человек – это и военные, и гражданские", - сказал Мягков РИА Новости. "И считалось, что Парижская мирная конференция, которая собралась после окончания Первой мировой войны, должна выработать справедливые условия. Народы Европы ждали справедливого мира, в котором больше никогда не будет войн", - отметил он. Но мира в будущем не случилось, добавил научный директор РВИО. "Более того, французский маршал Фош после Версаля сказал, что это не мир, а перемирие на 20 лет. Это было сказано как раз в 1919 году. И он, сам того не подозревая, оказался абсолютно прав. Ровно через 20 лет вспыхнула новая мировая война, еще более страшная", - сказал Мягков. По его словам, предпосылки к возникновению нового глобального конфликта лежали прежде всего в условиях Версальского договора применительно к Германии. "Германия была унижена. Первое – она однозначно была объявлена главным виновником мировой войны", - сказал историк. "Но как мы сегодня знаем, что западные страны, такие как Франция и Великобритания, немало постарались, чтобы тот глобальный конфликт вспыхнул. Они боролись за то, чтобы не допустить передела мира, чтобы сохранить свое влияние на планете, сохранить свои колонии, рынки сбыта своей продукции", - добавил Мягков. Поэтому страны-победительницы пытались не просто как можно больше унизить Германию, а получить выгоду от этого – например, приобрести новые земли в Германии и в странах бывшей Австро-Венгерской империи, распавшейся в результате Первой мировой войны наряду с Германской, Российской и Османской империями, отметил научный директор РВИО. "От Германии оторвали значительные территории", - сказал Мягков. Прежде всего, было воссоздано польское государство, в состав которого вошли земли, которые раньше входили в Восточную Пруссию. Франция установила свою власть над Эльзасом и частью Лотарингии. К Дании отошла северная часть земли Шлезвиг. "Был образован так называемый Данцигский коридор. Польша получила выход в Балтийское море за счет германских земель, а город Данциг стал свободным городом под протекторатом Лиги Наций", - добавил Мягков. Германии разрешили иметь армию не более чем в 100 тысяч человек в составе сухопутных войск. Ее военно-морской флот мог насчитывать лишь 15 тысяч человек. Берлину запрещалось иметь танки, бронемашины, боевые самолеты, подводные лодки. В итоге речь шла не о полноценной армии, а по сути о полицейских силах. "Когда вспоминают Версальский договор, также говорят о репарациях. Версальский договор предусматривал, что в пользу держав-победительниц Германии предстояло выплатить репарации в общей сложности почти в 270 миллиардов золотых марок – это был эквивалент без малого 100 тысяч тонн чистого золота. По тем временам - гигантская сумма, учитывая то, что Германия была обескровлена экономически, там была дикая инфляция. Такая сумма убивала любую возможность развития экономики Германии", - отметил Мягков. По словам историка, есть две главные причины, по которым Версальский договор по праву считают не просто перемирием на 20 лет, но и прологом к гораздо более крупному глобальному конфликту, разразившемуся в 1939 году. "Первое - хотя Германии не запрещалось иметь ограниченную армию, но реальной ее демилитаризации не произошло. Ведь что называть демилитаризацией? Это не только ограничение размера вооруженных сил, но это и демилитаризация сознания общества, сознания правящих классов. И в головах у правящего класса Германии, у ее военных присутствовала жажда отмщения. Так или иначе, Германия только и думала о том, как перевооружить свою армию и добиться реванша", - сказал научный директор РВИО. "Второе – не произошло наказания военных преступников. Если уж Германию сочли главным виновником развязывания Первой мировой войны, то, казалось бы, надо было провести процесс в отношении ее военно-политического руководства. Но этого не произошло", - добавил Мягков. В 1921 году в Лейпциге состоялся судебный процесс над военными низкого ранга, и самые большие сроки наказания, 4 года тюрьмы, получили лишь два человека. "То есть это был фарс, а не судебный процесс", - сказал Мягков. Одной из главных особенностей Версальской конференции стало то, что на нее не пригласили Россию, подчеркнул научный директор РВИО. "Да, тогда уже была Советская Россия, в ней шла гражданская война, страна подверглась интервенции. Но как решать мировые вопросы без государства, которое понесло самые большие потери в годы Первой мировой войны? Немыслимо решать вопросы вообще никакой - не только европейской, но и в целом мировой системы безопасности без нашего государства", - отметил Мягков. "Такое впечатление, победившие державы - Великобритания, Франция, США тогда поставили на России крест и просто воспринимали ее лишь как субъект мировой политики", - добавил историк. В итоге после "Версаля" на волне жажды ненависти к державам, подписавшим этот договор, в Германии стали создаваться нацистские группировки, вскоре превратившиеся в партию, которую возглавил Гитлер. "Основным лозунгом Гитлера был реванш, ликвидация статей Версальского договора и возрождение мощи Германии", - напомнил Мягков. "А Лига Наций, созданная в рамках Версальского договора, была, по сути дела, малодееспособной организацией, имевшей очень красивый лозунг мировой безопасности, прав народов и прочее, и прочее. Но реально сил и возможностей для ликвидации новых очагов пожаров мировой войны у нее не было", - отметил научный директор РВИО. В итоге Версальский мир во многом предопределил события, которые произошли во всем мире как минимум в первой половине XX века, резюмировал Мягков.

https://ria.ru/20240623/bagration-1954856870.html

https://ria.ru/20240623/arkhivy-1954799698.html

https://ria.ru/20240408/krym-1938470237.html

https://ria.ru/20240313/osvobozhdenie-1932619817.html

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германия, франция, великобритания, российское военно-историческое общество (рвио), лига наций, в мире, вторая мировая война (1939-1945)