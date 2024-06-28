https://ria.ru/20240628/dodon-1956122359.html

США не справились с ролью мирового лидера, заявил Додон

США не справились с ролью мирового лидера, заявил Додон - РИА Новости, 28.06.2024

США не справились с ролью мирового лидера, заявил Додон

США не справились с ролью мирового лидера, постоянно демонстрируя избирательное соблюдение принципов ООН, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:37

2024-06-28T14:37

2024-06-28T14:38

в мире

китай

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молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. США не справились с ролью мирового лидера, постоянно демонстрируя избирательное соблюдение принципов ООН, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон. Речь опубликована в его блоге.Лидер молдавских социалистов выступил в пятницу на одной из дискуссионных панелей прошедшей в Китае конференции по случаю 70-летия провозглашения Пяти принципов мирного сосуществования. В своей речи, опубликованной в собственном блоге, он отметил, что происходящие в мире события можно квалифицировать как окончательный слом мирового порядка, сложившегося в течение последних десятилетий. "Сегодня всем стало ясно: Соединенные Штаты Америки не справились с ролью мирового лидера. Мировой лидер – это тот, кто действует в интересах всего мира на основе Устава ООН. Мировым лидером не может быть государство, которое постоянно демонстрирует избирательное соблюдение принципов ООН", - заявил Додон. По его словам, первый принцип, который Вашингтон систематически нарушает, – это принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. "Принцип, отраженный в Уставе ООН, в Декларации о принципах международного права, в Хельсинкском акте и других важнейших международных документах", - подчеркнул Додон. Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие, взаимную выгоду и мирное сосуществование.

https://ria.ru/20240319/fao-1934329530.html

https://ria.ru/20240110/oon-1920576456.html

китай

сша

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, молдавия, игорь додон, оон