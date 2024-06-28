США не справились с ролью мирового лидера, заявил Додон
Додон: США не справились с ролью лидера, избирательно соблюдая принципы ООН
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. США не справились с ролью мирового лидера, постоянно демонстрируя избирательное соблюдение принципов ООН, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон. Речь опубликована в его блоге.
Лидер молдавских социалистов выступил в пятницу на одной из дискуссионных панелей прошедшей в Китае конференции по случаю 70-летия провозглашения Пяти принципов мирного сосуществования. В своей речи, опубликованной в собственном блоге, он отметил, что происходящие в мире события можно квалифицировать как окончательный слом мирового порядка, сложившегося в течение последних десятилетий.
"Сегодня всем стало ясно: Соединенные Штаты Америки не справились с ролью мирового лидера. Мировой лидер – это тот, кто действует в интересах всего мира на основе Устава ООН. Мировым лидером не может быть государство, которое постоянно демонстрирует избирательное соблюдение принципов ООН", - заявил Додон.
По его словам, первый принцип, который Вашингтон систематически нарушает, – это принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств.
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"Принцип, отраженный в Уставе ООН, в Декларации о принципах международного права, в Хельсинкском акте и других важнейших международных документах", - подчеркнул Додон.
Пять принципов мирного сосуществования - соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие, взаимную выгоду и мирное сосуществование.
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