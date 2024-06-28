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Посол Китая оценил состояние отношений с Канадой - РИА Новости, 28.06.2024
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09:02 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/diplomatiya-1956010652.html
Посол Китая оценил состояние отношений с Канадой
Посол Китая оценил состояние отношений с Канадой - РИА Новости, 28.06.2024
Посол Китая оценил состояние отношений с Канадой
Китайско-канадские отношения находятся в "критической точке", диппредставительство Китая в Оттаве будет работать, оставив в стороне разногласия между странами,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:02
2024-06-28T09:02
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Китайско-канадские отношения находятся в "критической точке", диппредставительство Китая в Оттаве будет работать, оставив в стороне разногласия между странами, заявил недавно назначенный посол КНР в Канаде Ван Ди. "В настоящее время китайско-канадские отношения находятся в критической точке. Приезд в Канаду в качестве нового посла Китая в настоящее время означает славную миссию и сложную задачу. Я буду выполнять свои обязанности с полной самоотдачей и приложу все усилия для углубления традиционной дружбы между нашими народами", – сказал Ван Ди на мероприятии в посольстве КНР в Оттаве. Посол также пообещал содействовать стабильному развитию отношений между странами, следуя принципам взаимного уважения и выгоды, а также стремясь к взаимопониманию, оставляя в стороне разногласия.
https://ria.ru/20240512/posol-1945352781.html
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в мире, китай, оттава, канада
В мире, Китай, Оттава, Канада
Посол Китая оценил состояние отношений с Канадой

Посол Ван Ди: отношения Китая и Канады находятся в критической точке

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Китайско-канадские отношения находятся в "критической точке", диппредставительство Китая в Оттаве будет работать, оставив в стороне разногласия между странами, заявил недавно назначенный посол КНР в Канаде Ван Ди.
"В настоящее время китайско-канадские отношения находятся в критической точке. Приезд в Канаду в качестве нового посла Китая в настоящее время означает славную миссию и сложную задачу. Я буду выполнять свои обязанности с полной самоотдачей и приложу все усилия для углубления традиционной дружбы между нашими народами", – сказал Ван Ди на мероприятии в посольстве КНР в Оттаве.
Посол также пообещал содействовать стабильному развитию отношений между странами, следуя принципам взаимного уважения и выгоды, а также стремясь к взаимопониманию, оставляя в стороне разногласия.
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