https://ria.ru/20240628/diplomatiya-1956010652.html

Посол Китая оценил состояние отношений с Канадой

Посол Китая оценил состояние отношений с Канадой - РИА Новости, 28.06.2024

Посол Китая оценил состояние отношений с Канадой

Китайско-канадские отношения находятся в "критической точке", диппредставительство Китая в Оттаве будет работать, оставив в стороне разногласия между странами,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:02

2024-06-28T09:02

2024-06-28T09:02

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китай

оттава

канада

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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Китайско-канадские отношения находятся в "критической точке", диппредставительство Китая в Оттаве будет работать, оставив в стороне разногласия между странами, заявил недавно назначенный посол КНР в Канаде Ван Ди. "В настоящее время китайско-канадские отношения находятся в критической точке. Приезд в Канаду в качестве нового посла Китая в настоящее время означает славную миссию и сложную задачу. Я буду выполнять свои обязанности с полной самоотдачей и приложу все усилия для углубления традиционной дружбы между нашими народами", – сказал Ван Ди на мероприятии в посольстве КНР в Оттаве. Посол также пообещал содействовать стабильному развитию отношений между странами, следуя принципам взаимного уважения и выгоды, а также стремясь к взаимопониманию, оставляя в стороне разногласия.

https://ria.ru/20240512/posol-1945352781.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, оттава, канада