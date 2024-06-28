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Посол Китая оценил состояние отношений с Канадой
Посол Китая оценил состояние отношений с Канадой - РИА Новости, 28.06.2024
Посол Китая оценил состояние отношений с Канадой
Китайско-канадские отношения находятся в "критической точке", диппредставительство Китая в Оттаве будет работать, оставив в стороне разногласия между странами,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:02
2024-06-28T09:02
2024-06-28T09:02
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Китайско-канадские отношения находятся в "критической точке", диппредставительство Китая в Оттаве будет работать, оставив в стороне разногласия между странами, заявил недавно назначенный посол КНР в Канаде Ван Ди. "В настоящее время китайско-канадские отношения находятся в критической точке. Приезд в Канаду в качестве нового посла Китая в настоящее время означает славную миссию и сложную задачу. Я буду выполнять свои обязанности с полной самоотдачей и приложу все усилия для углубления традиционной дружбы между нашими народами", – сказал Ван Ди на мероприятии в посольстве КНР в Оттаве. Посол также пообещал содействовать стабильному развитию отношений между странами, следуя принципам взаимного уважения и выгоды, а также стремясь к взаимопониманию, оставляя в стороне разногласия.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, оттава, канада
В мире, Китай, Оттава, Канада
Посол Китая оценил состояние отношений с Канадой
Посол Ван Ди: отношения Китая и Канады находятся в критической точке
ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Китайско-канадские отношения находятся в "критической точке", диппредставительство Китая в Оттаве будет работать, оставив в стороне разногласия между странами, заявил недавно назначенный посол КНР в Канаде Ван Ди.
"В настоящее время китайско-канадские отношения находятся в критической точке. Приезд в Канаду в качестве нового посла Китая в настоящее время означает славную миссию и сложную задачу. Я буду выполнять свои обязанности с полной самоотдачей и приложу все усилия для углубления традиционной дружбы между нашими народами", – сказал Ван Ди на мероприятии в посольстве КНР в Оттаве.
Посол также пообещал содействовать стабильному развитию отношений между странами, следуя принципам взаимного уважения и выгоды, а также стремясь к взаимопониманию, оставляя в стороне разногласия.