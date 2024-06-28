https://ria.ru/20240628/depressiya-1956012259.html
В Самаре на крысах провели эксперимент по лечению депрессии
В Самаре на крысах провели эксперимент по лечению депрессии - РИА Новости, 28.06.2024
В Самаре на крысах провели эксперимент по лечению депрессии
Биологи Самарского университета провели на крысах экспериментальное исследование по лечению медикаментозной депрессии, которая может возникать после... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:06
2024-06-28T09:06
2024-06-28T09:06
самарский университет
наука
самара
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САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Биологи Самарского университета провели на крысах экспериментальное исследование по лечению медикаментозной депрессии, которая может возникать после продолжительного приема резерпина - известного препарата для снижения давления, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "В качестве действующего вещества резерпин входит в состав многих гипотензивных средств, эффективно снижающих артериальное давление, однако у него есть немало побочных явлений, одно из которых - возможное возникновение у пациента сильной депрессии. В ходе экспериментов ученые проанализировали эффективность купирования у крыс приступов резерпиновой депрессии с помощью такого антидепрессанта, как флуоксетин (широко известный в мире под торговым названием "Прозак")", - сообщили в пресс-службе Самарского университета. В экспериментах участвовали 18 взрослых половозрелых крыс-самцов, которых разделили на две группы - экспериментальную и контрольную. Животным из первой группы вводили раствор резерпина, крысы из второй группы лекарство не получали. После этого ученые сравнивали поведение животных, запуская их в различные лабораторные установки. Крыс, получивших резерпин, также разделили на две подгруппы, каждой из которых дополнительно ввели различные дозы антидепрессанта флуоксетина. В результате ученые установили, что у крыс с резерпиновой моделью депрессии существенно снизились пространственная память и эффективность двигательной навигации. Так, во время прохождения одной из экспериментальных площадок - лабиринта Барнса - депрессивные крысы тратили больше времени на то, чтобы обнаружить норку, в которой можно спрятаться. Эксперименты показали, что после приема первых доз антидепрессанта крысы быстрее ориентировались в пространстве, у них появлялся интерес к исследованию местности вокруг себя. При этом ученые установили, что для купирования данного вида медикаментозной депрессии размер принятой дозы флуоксетина является несущественным. Самарские ученые планируют продолжить исследования в этом направлении.
https://ria.ru/20240205/nauka-1924991027.html
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самарский университет, наука, самара
Самарский университет, Наука, Самара
В Самаре на крысах провели эксперимент по лечению депрессии
Биологи провели на крысах эксперимент по лечению медикаментозной депрессии
САМАРА, 28 июн - РИА Новости. Биологи Самарского университета провели на крысах экспериментальное исследование по лечению медикаментозной депрессии, которая может возникать после продолжительного приема резерпина - известного препарата для снижения давления, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
«
"В качестве действующего вещества резерпин входит в состав многих гипотензивных средств, эффективно снижающих артериальное давление, однако у него есть немало побочных явлений, одно из которых - возможное возникновение у пациента сильной депрессии. В ходе экспериментов ученые проанализировали эффективность купирования у крыс приступов резерпиновой депрессии с помощью такого антидепрессанта, как флуоксетин (широко известный в мире под торговым названием "Прозак")", - сообщили в пресс-службе Самарского университета.
В экспериментах участвовали 18 взрослых половозрелых крыс-самцов, которых разделили на две группы - экспериментальную и контрольную. Животным из первой группы вводили раствор резерпина, крысы из второй группы лекарство не получали. После этого ученые сравнивали поведение животных, запуская их в различные лабораторные установки. Крыс, получивших резерпин, также разделили на две подгруппы, каждой из которых дополнительно ввели различные дозы антидепрессанта флуоксетина.
В результате ученые установили, что у крыс с резерпиновой моделью депрессии существенно снизились пространственная память и эффективность двигательной навигации. Так, во время прохождения одной из экспериментальных площадок - лабиринта Барнса - депрессивные крысы тратили больше времени на то, чтобы обнаружить норку, в которой можно спрятаться.
Эксперименты показали, что после приема первых доз антидепрессанта крысы быстрее ориентировались в пространстве, у них появлялся интерес к исследованию местности вокруг себя. При этом ученые установили, что для купирования данного вида медикаментозной депрессии размер принятой дозы флуоксетина является несущественным. Самарские ученые планируют продолжить исследования в этом направлении.