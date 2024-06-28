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В Брянске подавленный средствами РЭБ беспилотник пробил крышу здания
В Брянске подавленный средствами РЭБ беспилотник пробил крышу здания - РИА Новости, 28.06.2024
В Брянске подавленный средствами РЭБ беспилотник пробил крышу здания
Украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Брянск, подавлен средствами РЭБ, при его падении повреждена крыша здания, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:36
2024-06-28T07:36
2024-06-28T07:43
специальная военная операция на украине
брянск
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Брянск, подавлен средствами РЭБ, при его падении повреждена крыша здания, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Город Брянск подвергся атаке украинских террористов с помощью БПЛА. Пострадавших нет. Беспилотный летательный аппарат подавлен средствами РЭБ. В результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания", - написал он.Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянск, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянске подавленный средствами РЭБ беспилотник пробил крышу здания
В Брянске упавший беспилотник пробил крышу здания, пострадавших нет