https://ria.ru/20240628/bpla-1955998968.html

В Брянске подавленный средствами РЭБ беспилотник пробил крышу здания

В Брянске подавленный средствами РЭБ беспилотник пробил крышу здания - РИА Новости, 28.06.2024

В Брянске подавленный средствами РЭБ беспилотник пробил крышу здания

Украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Брянск, подавлен средствами РЭБ, при его падении повреждена крыша здания, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:36

2024-06-28T07:36

2024-06-28T07:43

специальная военная операция на украине

брянск

россия

александр богомаз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893170721_0:77:3071:1804_1920x0_80_0_0_537a68c16ca1635a1312f3641d631abc.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Брянск, подавлен средствами РЭБ, при его падении повреждена крыша здания, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Город Брянск подвергся атаке украинских террористов с помощью БПЛА. Пострадавших нет. Беспилотный летательный аппарат подавлен средствами РЭБ. В результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания", - написал он.Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянск, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины