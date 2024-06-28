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В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 28.06.2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области спустя более шести часов, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:30
2024-06-28T07:30
2024-06-28T07:30
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области спустя более шести часов, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области в 0.43 мск. "Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области объявил отбой опасности атаки беспилотников