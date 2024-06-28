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В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 28.06.2024
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области спустя более пяти часов, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:28
2024-06-28T07:28
2024-06-28T07:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области спустя более пяти часов, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. Опасность атаки беспилотников была объявлена на всей территории Белгородской области в 1.43 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
МЧС: в Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников