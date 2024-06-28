https://ria.ru/20240628/boliviya-1956240313.html

Президент Боливии назвал причастных к попытке госпереворота

Президент Боливии назвал причастных к попытке госпереворота - РИА Новости, 28.06.2024

Президент Боливии назвал причастных к попытке госпереворота

К попытке госпереворота в Боливии причастны отставные военные и гражданские лица, необходимо провести детальное расследование, чтобы вычислить инициаторов... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T23:02

2024-06-28T23:02

2024-06-28T23:02

в мире

боливия

ла-пас (департамент)

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. К попытке госпереворота в Боливии причастны отставные военные и гражданские лица, необходимо провести детальное расследование, чтобы вычислить инициаторов произошедшего, заявил президент страны Луис Арсе. "Я думаю, мы сможем это выяснить, только когда у нас будет более 17 задержанных по этому делу. Но это только часть зачинщиков. Потому что в этом госперевороте участвовали не только военные. Совершенно ясно, что в этом перевороте также участвовали отставные военные, а также гражданские лица", - сказал он. По словам Арсе, к попытке переворота причастны отставные военнослужащие, которые действуют ещё со времён предыдущего правительства. "Они постоянно пытаются подорвать власть. Кстати, они же принимали участие в перевороте 2019 года. Отставные военнослужащие подготовили несколько нерегулярных военных групп, которые нашему правительству удалось ликвидировать... Нам необходимо провести детальное расследование, чтобы выяснить, в чём заключаются мотивы переворота, где зарождались эти идеи, а также необходимо вычислить не только исполнителей, но и инициаторов переворота", - сказал он в интервью RT. В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.

https://ria.ru/20240628/boliviya-1955957772.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии