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Президент Боливии назвал причастных к попытке госпереворота - РИА Новости, 28.06.2024
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23:02 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/boliviya-1956240313.html
Президент Боливии назвал причастных к попытке госпереворота
Президент Боливии назвал причастных к попытке госпереворота - РИА Новости, 28.06.2024
Президент Боливии назвал причастных к попытке госпереворота
К попытке госпереворота в Боливии причастны отставные военные и гражданские лица, необходимо провести детальное расследование, чтобы вычислить инициаторов... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T23:02
2024-06-28T23:02
в мире
боливия
ла-пас (департамент)
луис арсе
попытка госпереворота в боливии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. К попытке госпереворота в Боливии причастны отставные военные и гражданские лица, необходимо провести детальное расследование, чтобы вычислить инициаторов произошедшего, заявил президент страны Луис Арсе. "Я думаю, мы сможем это выяснить, только когда у нас будет более 17 задержанных по этому делу. Но это только часть зачинщиков. Потому что в этом госперевороте участвовали не только военные. Совершенно ясно, что в этом перевороте также участвовали отставные военные, а также гражданские лица", - сказал он. По словам Арсе, к попытке переворота причастны отставные военнослужащие, которые действуют ещё со времён предыдущего правительства. "Они постоянно пытаются подорвать власть. Кстати, они же принимали участие в перевороте 2019 года. Отставные военнослужащие подготовили несколько нерегулярных военных групп, которые нашему правительству удалось ликвидировать... Нам необходимо провести детальное расследование, чтобы выяснить, в чём заключаются мотивы переворота, где зарождались эти идеи, а также необходимо вычислить не только исполнителей, но и инициаторов переворота", - сказал он в интервью RT. В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
https://ria.ru/20240628/boliviya-1955957772.html
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955966069.html
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РИА Новости
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4.7
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в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Президент Боливии назвал причастных к попытке госпереворота

Президент Арсе: к попытке госпереворота в Боливии причастны отставные военные

© AP Photo / Juan KaritaВоенная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия
Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. К попытке госпереворота в Боливии причастны отставные военные и гражданские лица, необходимо провести детальное расследование, чтобы вычислить инициаторов произошедшего, заявил президент страны Луис Арсе.
"Я думаю, мы сможем это выяснить, только когда у нас будет более 17 задержанных по этому делу. Но это только часть зачинщиков. Потому что в этом госперевороте участвовали не только военные. Совершенно ясно, что в этом перевороте также участвовали отставные военные, а также гражданские лица", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Боливар не выдержит двоих: переворот грозит только расколотой стране
Вчера, 08:00
По словам Арсе, к попытке переворота причастны отставные военнослужащие, которые действуют ещё со времён предыдущего правительства.
«
"Они постоянно пытаются подорвать власть. Кстати, они же принимали участие в перевороте 2019 года. Отставные военнослужащие подготовили несколько нерегулярных военных групп, которые нашему правительству удалось ликвидировать... Нам необходимо провести детальное расследование, чтобы выяснить, в чём заключаются мотивы переворота, где зарождались эти идеи, а также необходимо вычислить не только исполнителей, но и инициаторов переворота", - сказал он в интервью RT.
В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Министр обороны Боливии заявил, что попытку переворота могли вызвать извне
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В миреБоливияЛа-Пас (департамент)Луис АрсеПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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