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Число пострадавших при попытке госпереворота в Боливии выросло до 14
Число пострадавших при попытке госпереворота в Боливии выросло до 14 - РИА Новости, 28.06.2024
Число пострадавших при попытке госпереворота в Боливии выросло до 14
Число пострадавших в результате попытки госпереворота в Боливии выросло до 14, сообщил журналистам президент страны Луис Арсе. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T03:29
2024-06-28T03:29
2024-06-28T03:29
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САНТА-КРУС (Боливия), 28 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате попытки госпереворота в Боливии выросло до 14, сообщил журналистам президент страны Луис Арсе. "Ранены 14 человек, некоторых прооперировали", - сказал он. Ранее сообщалось о девяти пострадавших. В среду боливийские СМИ сообщали о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955932241.html
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в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
Число пострадавших при попытке госпереворота в Боливии выросло до 14
Президент Боливии Арсе сообщил о 14 пострадавших при попытке госпереворота