https://ria.ru/20240628/blinovskiy-1956063813.html

Муж Блиновской не является к следствию

Муж Блиновской не является к следствию - РИА Новости, 28.06.2024

Муж Блиновской не является к следствию

Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей Блиновский не является к следствию для ознакомления с материалами дела, в связи с этим был объявлен в розыск,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:06

2024-06-28T12:06

2024-06-28T12:06

происшествия

алексей блиновский

елена блиновская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_be4db70096aff951da0686ae7fd2aa99.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей Блиновский не является к следствию для ознакомления с материалами дела, в связи с этим был объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Он не является к следствию и не знакомится с материалами уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. В пятницу от сослуживца Блиновского, юриста Эльмана Пашаева стало известно, что Блиновский переведен в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой. Блиновский находится в зоне СВО, он участвует в спецоперации под позывным "Брикс", сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.

https://ria.ru/20240531/dzhigurda-1949558572.html

https://ria.ru/20240617/blinovskaya-1953468769.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алексей блиновский, елена блиновская