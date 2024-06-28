Защита Блиновского прокомментировала объявление его в розыск
Адвокат Новичкова: следствие уведомляло его об объявлении в розыск
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Следствие уведомляло защиту супруга арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея Блиновского о том, что он объявлен в розыск, сообщила РИА Новости его адвокат Юлия Новичкова.
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"Нас уведомляло следствие о том, что он в розыске. Связано ли это с мерой пресечения? Не знаю, нет", - рассказала собеседница агентства, оказавшись от каких-либо других комментариев, в том числе о причинах объявления в розыск.
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В пятницу от сослуживца Блиновского, юриста Эльмана Пашаева стало известно, что Блиновский переведен в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.
Блиновский находится в зоне СВО, он участвует в спецоперации под позывным "Брикс", сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.
Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.