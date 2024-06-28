https://ria.ru/20240628/blagoveschensk-1956004778.html
Подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске, выписали из больницы
Подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске, выписали из больницы - РИА Новости, 28.06.2024
Подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске, выписали из больницы
Пострадавшего в ДТП на тротуаре в Благовещенске подростка выписали из больницы, еще одну девушку прооперируют, сообщили в минздраве Приамурья. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:44
2024-06-28T08:44
2024-06-28T08:44
происшествия
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Пострадавшего в ДТП на тротуаре в Благовещенске подростка выписали из больницы, еще одну девушку прооперируют, сообщили в минздраве Приамурья. "Четырнадцатилетнего мальчика, пострадавшего в ДТП на улице Василенко, выписали из детской областной клинической больницы. Лечение он продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении. Остальные пострадавшие, как уточнили в минздраве, находятся в больницах. Состояние 32-летней женщины и 19-летней девушки ближе к удовлетворительному, они идут на поправку. Девушку готовят к операции. Обе получают лечение в отделениях травматологии. "Мальчик 14-ти лет в реанимации, состояние стабильно тяжелое", - добавили в ведомстве. ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобиля и наехал на пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили травмы.
https://ria.ru/20240627/avariya-1955856111.html
https://ria.ru/20240627/avariya-1955967986.html
благовещенск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск
Происшествия, Благовещенск
Подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске, выписали из больницы
Пострадавшего в ДТП на тротуаре в Благовещенске подростка выписали из больницы
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Пострадавшего в ДТП на тротуаре в Благовещенске подростка выписали из больницы, еще одну девушку прооперируют, сообщили в минздраве Приамурья.
"Четырнадцатилетнего мальчика, пострадавшего в ДТП на улице Василенко, выписали из детской областной клинической больницы. Лечение он продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.
Остальные пострадавшие, как уточнили в минздраве, находятся в больницах. Состояние 32-летней женщины и 19-летней девушки ближе к удовлетворительному, они идут на поправку. Девушку готовят к операции. Обе получают лечение в отделениях травматологии.
"Мальчик 14-ти лет в реанимации, состояние стабильно тяжелое", - добавили в ведомстве.
ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобиля и наехал на пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили травмы.