https://ria.ru/20240628/blagoveschensk-1956004778.html

Подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске, выписали из больницы

Подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске, выписали из больницы - РИА Новости, 28.06.2024

Подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске, выписали из больницы

Пострадавшего в ДТП на тротуаре в Благовещенске подростка выписали из больницы, еще одну девушку прооперируют, сообщили в минздраве Приамурья. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:44

2024-06-28T08:44

2024-06-28T08:44

происшествия

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Пострадавшего в ДТП на тротуаре в Благовещенске подростка выписали из больницы, еще одну девушку прооперируют, сообщили в минздраве Приамурья. "Четырнадцатилетнего мальчика, пострадавшего в ДТП на улице Василенко, выписали из детской областной клинической больницы. Лечение он продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении. Остальные пострадавшие, как уточнили в минздраве, находятся в больницах. Состояние 32-летней женщины и 19-летней девушки ближе к удовлетворительному, они идут на поправку. Девушку готовят к операции. Обе получают лечение в отделениях травматологии. "Мальчик 14-ти лет в реанимации, состояние стабильно тяжелое", - добавили в ведомстве. ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобиля и наехал на пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили травмы.

https://ria.ru/20240627/avariya-1955856111.html

https://ria.ru/20240627/avariya-1955967986.html

благовещенск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, благовещенск