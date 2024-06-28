https://ria.ru/20240628/bespilotniki-1956107469.html
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 28.06.2024
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:11
2024-06-28T14:11
2024-06-28T14:14
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."28 июня около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240628/sevastopol-1956049879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью