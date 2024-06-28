https://ria.ru/20240628/belorussiya-1956126108.html

В парламенте Белоруссии напомнили о значении Союзного государства

В парламенте Белоруссии напомнили о значении Союзного государства - РИА Новости, 28.06.2024

В парламенте Белоруссии напомнили о значении Союзного государства

Союзное государство России и Белоруссии - успешное ядро интеграции в Большой Евразии, заявила спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:51

2024-06-28T14:51

2024-06-28T14:51

союзное государство

белоруссия

россия

витебск

наталья кочанова

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ВИТЕБСК, 28 июн – РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии - успешное ядро интеграции в Большой Евразии, заявила спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. "Благодаря мудрой и дальновидной политике президентов Беларуси и России Союзное государство является успешным ядром интеграции в Большой Евразии и цивилизационным флагманом для всех прогрессивных сил человечества", - сказала Кочанова во время выступления на Форуме регионов Белоруссии и России в Витебске. По ее словам, на решающем этапе формирования многополярного мира историческую роль лидеров Белоруссии и России переоценить невозможно. "Наши страны продолжают успешно развиваться, отстаивая и развивая союзную интеграцию с учетом национальных интересов, гибко адаптируются к условиям геополитической реальности и демонстрируют хорошие темпы роста", - добавила спикер. При этом она подчеркнула, что во многом это происходит благодаря Форуму регионов, стимулирующему совместную последовательную работу областей Белоруссии и субъектов Российской Федерации в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах.

https://ria.ru/20240617/sg-1953410510.html

https://ria.ru/20240306/sg-1931408973.html

белоруссия

россия

витебск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, витебск, наталья кочанова