https://ria.ru/20240628/belorussiya-1956126108.html
В парламенте Белоруссии напомнили о значении Союзного государства
В парламенте Белоруссии напомнили о значении Союзного государства - РИА Новости, 28.06.2024
В парламенте Белоруссии напомнили о значении Союзного государства
Союзное государство России и Белоруссии - успешное ядро интеграции в Большой Евразии, заявила спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:51
2024-06-28T14:51
2024-06-28T14:51
союзное государство
белоруссия
россия
витебск
наталья кочанова
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ВИТЕБСК, 28 июн – РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии - успешное ядро интеграции в Большой Евразии, заявила спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. "Благодаря мудрой и дальновидной политике президентов Беларуси и России Союзное государство является успешным ядром интеграции в Большой Евразии и цивилизационным флагманом для всех прогрессивных сил человечества", - сказала Кочанова во время выступления на Форуме регионов Белоруссии и России в Витебске. По ее словам, на решающем этапе формирования многополярного мира историческую роль лидеров Белоруссии и России переоценить невозможно. "Наши страны продолжают успешно развиваться, отстаивая и развивая союзную интеграцию с учетом национальных интересов, гибко адаптируются к условиям геополитической реальности и демонстрируют хорошие темпы роста", - добавила спикер. При этом она подчеркнула, что во многом это происходит благодаря Форуму регионов, стимулирующему совместную последовательную работу областей Белоруссии и субъектов Российской Федерации в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах.
https://ria.ru/20240617/sg-1953410510.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, витебск, наталья кочанова
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Витебск, Наталья Кочанова
В парламенте Белоруссии напомнили о значении Союзного государства
В Белоруссии назвали Союзное государство ядром интеграции в Большой Евразии
ВИТЕБСК, 28 июн – РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии - успешное ядро интеграции в Большой Евразии, заявила спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.
"Благодаря мудрой и дальновидной политике президентов Беларуси и России Союзное государство является успешным ядром интеграции в Большой Евразии и цивилизационным флагманом для всех прогрессивных сил человечества", - сказала Кочанова во время выступления на Форуме регионов Белоруссии и России в Витебске
.
По ее словам, на решающем этапе формирования многополярного мира историческую роль лидеров Белоруссии и России переоценить невозможно.
"Наши страны продолжают успешно развиваться, отстаивая и развивая союзную интеграцию с учетом национальных интересов, гибко адаптируются к условиям геополитической реальности и демонстрируют хорошие темпы роста", - добавила спикер.
При этом она подчеркнула, что во многом это происходит благодаря Форуму регионов, стимулирующему совместную последовательную работу областей Белоруссии и субъектов Российской Федерации в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах.