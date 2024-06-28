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В парламенте Белоруссии напомнили о значении Союзного государства - РИА Новости, 28.06.2024
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Союзное государство
 
14:51 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/belorussiya-1956126108.html
В парламенте Белоруссии напомнили о значении Союзного государства
В парламенте Белоруссии напомнили о значении Союзного государства - РИА Новости, 28.06.2024
В парламенте Белоруссии напомнили о значении Союзного государства
Союзное государство России и Белоруссии - успешное ядро интеграции в Большой Евразии, заявила спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:51
2024-06-28T14:51
союзное государство
белоруссия
россия
витебск
наталья кочанова
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ВИТЕБСК, 28 июн – РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии - успешное ядро интеграции в Большой Евразии, заявила спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. "Благодаря мудрой и дальновидной политике президентов Беларуси и России Союзное государство является успешным ядром интеграции в Большой Евразии и цивилизационным флагманом для всех прогрессивных сил человечества", - сказала Кочанова во время выступления на Форуме регионов Белоруссии и России в Витебске. По ее словам, на решающем этапе формирования многополярного мира историческую роль лидеров Белоруссии и России переоценить невозможно. "Наши страны продолжают успешно развиваться, отстаивая и развивая союзную интеграцию с учетом национальных интересов, гибко адаптируются к условиям геополитической реальности и демонстрируют хорошие темпы роста", - добавила спикер. При этом она подчеркнула, что во многом это происходит благодаря Форуму регионов, стимулирующему совместную последовательную работу областей Белоруссии и субъектов Российской Федерации в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах.
https://ria.ru/20240617/sg-1953410510.html
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белоруссия, россия, витебск, наталья кочанова
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Витебск, Наталья Кочанова
В парламенте Белоруссии напомнили о значении Союзного государства

В Белоруссии назвали Союзное государство ядром интеграции в Большой Евразии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по проспекту Независимости в Минске
Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске. Архивное фото
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ВИТЕБСК, 28 июн – РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии - успешное ядро интеграции в Большой Евразии, заявила спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.
"Благодаря мудрой и дальновидной политике президентов Беларуси и России Союзное государство является успешным ядром интеграции в Большой Евразии и цивилизационным флагманом для всех прогрессивных сил человечества", - сказала Кочанова во время выступления на Форуме регионов Белоруссии и России в Витебске.
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По ее словам, на решающем этапе формирования многополярного мира историческую роль лидеров Белоруссии и России переоценить невозможно.
"Наши страны продолжают успешно развиваться, отстаивая и развивая союзную интеграцию с учетом национальных интересов, гибко адаптируются к условиям геополитической реальности и демонстрируют хорошие темпы роста", - добавила спикер.
При этом она подчеркнула, что во многом это происходит благодаря Форуму регионов, стимулирующему совместную последовательную работу областей Белоруссии и субъектов Российской Федерации в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияВитебскНаталья Кочанова
 
 
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