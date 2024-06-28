https://ria.ru/20240628/belorussiya-1956116353.html
Белоруссия и Россия должны сотрудничать в сфере инноваций, заявили в Минске
Белоруссия и Россия должны сотрудничать в сфере инноваций, заявили в Минске - РИА Новости, 28.06.2024
Белоруссия и Россия должны сотрудничать в сфере инноваций, заявили в Минске
Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что белорусских и российским компаниям следует сотрудничать в сфере инноваций с... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:27
2024-06-28T14:27
2024-06-28T14:27
технологии
белоруссия
россия
евразийский экономический союз
шос
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
ВИТЕБСК, 28 июн – РИА Новости. Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что белорусских и российским компаниям следует сотрудничать в сфере инноваций с зарубежными организациями, прежде всего, по линии ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН. "На внешнем контуре Союзного государства основными задачами инновационных белорусских и российских компаний в сотрудничестве с зарубежными организациями, прежде всего по линии ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН, являются развитие многосторонней научной дипломатии, содействие исследовательской деятельности, обеспечение реализации межправительственных соглашений, создание совместных инновационных научно-технологических центров, разработка и реализация совместных программ инновационного развития", - сказала Кочанова, выступая на Форуме регионов Белоруссии и России в Витебске. По ее словам, Белоруссии и России следует осмысленно, целенаправленно, планомерно формировать союзную культуру инновационного развития в условиях постглобального мира. "Мы должны четко понимать глобальные тенденции инновационного развития, современные социальные запросы и требования к инновационной продукции, а также знать, где сконцентрированы наиболее перспективные ниши для экспорта произведенных в наших странах товаров, услуг, технологий и каковы условия работы на этих рынках. Необходимо объединять наши усилия в поиске и освоении новых направлений повышения экспортного потенциала", - сказала Кочанова.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955989223.html
https://ria.ru/20240621/itogi-1954644708.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, белоруссия, россия, евразийский экономический союз, шос, брикс
Технологии, Белоруссия, Россия, Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС
Белоруссия и Россия должны сотрудничать в сфере инноваций, заявили в Минске
Спикер парламента Кочанова: Белоруссии и РФ надо сотрудничать по линии инноваций