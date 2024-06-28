https://ria.ru/20240628/belorussiya-1956116353.html

Белоруссия и Россия должны сотрудничать в сфере инноваций, заявили в Минске

Белоруссия и Россия должны сотрудничать в сфере инноваций, заявили в Минске - РИА Новости, 28.06.2024

Белоруссия и Россия должны сотрудничать в сфере инноваций, заявили в Минске

Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что белорусских и российским компаниям следует сотрудничать в сфере инноваций с... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:27

2024-06-28T14:27

2024-06-28T14:27

технологии

белоруссия

россия

евразийский экономический союз

шос

брикс

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ВИТЕБСК, 28 июн – РИА Новости. Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что белорусских и российским компаниям следует сотрудничать в сфере инноваций с зарубежными организациями, прежде всего, по линии ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН. "На внешнем контуре Союзного государства основными задачами инновационных белорусских и российских компаний в сотрудничестве с зарубежными организациями, прежде всего по линии ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН, являются развитие многосторонней научной дипломатии, содействие исследовательской деятельности, обеспечение реализации межправительственных соглашений, создание совместных инновационных научно-технологических центров, разработка и реализация совместных программ инновационного развития", - сказала Кочанова, выступая на Форуме регионов Белоруссии и России в Витебске. По ее словам, Белоруссии и России следует осмысленно, целенаправленно, планомерно формировать союзную культуру инновационного развития в условиях постглобального мира. "Мы должны четко понимать глобальные тенденции инновационного развития, современные социальные запросы и требования к инновационной продукции, а также знать, где сконцентрированы наиболее перспективные ниши для экспорта произведенных в наших странах товаров, услуг, технологий и каковы условия работы на этих рынках. Необходимо объединять наши усилия в поиске и освоении новых направлений повышения экспортного потенциала", - сказала Кочанова.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955989223.html

https://ria.ru/20240621/itogi-1954644708.html

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технологии, белоруссия, россия, евразийский экономический союз, шос, брикс