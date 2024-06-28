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В Белоруссии дивизион РЗСО "Полонез" вышел с полным боекомплектом к границе - РИА Новости, 28.06.2024
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13:21 28.06.2024 (обновлено: 13:49 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/belorussiya-1956084589.html
В Белоруссии дивизион РЗСО "Полонез" вышел с полным боекомплектом к границе
В Белоруссии дивизион РЗСО "Полонез" вышел с полным боекомплектом к границе - РИА Новости, 28.06.2024
В Белоруссии дивизион РЗСО "Полонез" вышел с полным боекомплектом к границе
Минобороны Белоруссии в Telegram-канале заявило в пятницу, что в рамках проверки боеготовности в связи со сложной обстановкой вблизи госграницы дивизион РЗСО... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:21
2024-06-28T13:49
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Минобороны Белоруссии в Telegram-канале заявило в пятницу, что в рамках проверки боеготовности в связи со сложной обстановкой вблизи госграницы дивизион РЗСО "Полонез" вышел в назначенный район с полным боекомплектом и заступил на боевое дежурство."В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам", - говорится в сообщении.Отмечается, что дивизион готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939615566.html
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белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
В Белоруссии дивизион РЗСО "Полонез" вышел с полным боекомплектом к границе

Минобороны Белоруссии: РЗСО Полонез заступил на дежурство на границе с Украиной

© Фото : Ваяр / Константин БелявскийДивизион РСЗО "Полонез" выполняет задачи по прикрытию участков государственной границы Белоруссии
Дивизион РСЗО Полонез выполняет задачи по прикрытию участков государственной границы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Ваяр / Константин Белявский
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Минобороны Белоруссии в Telegram-канале заявило в пятницу, что в рамках проверки боеготовности в связи со сложной обстановкой вблизи госграницы дивизион РЗСО "Полонез" вышел в назначенный район с полным боекомплектом и заступил на боевое дежурство.
«
"В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что дивизион готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут.
© Фото : Ваяр / Константин БелявскийДивизион РСЗО "Полонез" выполняет задачи по прикрытию участков государственной границы Белоруссии
Дивизион РСЗО Полонез выполняет задачи по прикрытию участков государственной границы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Ваяр / Константин Белявский
Дивизион РСЗО "Полонез" выполняет задачи по прикрытию участков государственной границы Белоруссии
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