https://ria.ru/20240628/belorussiya-1956084589.html
В Белоруссии дивизион РЗСО "Полонез" вышел с полным боекомплектом к границе
В Белоруссии дивизион РЗСО "Полонез" вышел с полным боекомплектом к границе - РИА Новости, 28.06.2024
В Белоруссии дивизион РЗСО "Полонез" вышел с полным боекомплектом к границе
Минобороны Белоруссии в Telegram-канале заявило в пятницу, что в рамках проверки боеготовности в связи со сложной обстановкой вблизи госграницы дивизион РЗСО... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:21
2024-06-28T13:21
2024-06-28T13:49
белоруссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956088196_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecfbdf63a51f6912f7bf5a6308c0c293.jpg
МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Минобороны Белоруссии в Telegram-канале заявило в пятницу, что в рамках проверки боеготовности в связи со сложной обстановкой вблизи госграницы дивизион РЗСО "Полонез" вышел в назначенный район с полным боекомплектом и заступил на боевое дежурство."В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам", - говорится в сообщении.Отмечается, что дивизион готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939615566.html
https://ria.ru/20240531/litva-1949702380.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956088196_18:0:1155:853_1920x0_80_0_0_33268bcacc4b8e3cb4f47add9ddaa980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире
В Белоруссии дивизион РЗСО "Полонез" вышел с полным боекомплектом к границе
Минобороны Белоруссии: РЗСО Полонез заступил на дежурство на границе с Украиной