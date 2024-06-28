https://ria.ru/20240628/belorussiya-1956084589.html

В Белоруссии дивизион РЗСО "Полонез" вышел с полным боекомплектом к границе

В Белоруссии дивизион РЗСО "Полонез" вышел с полным боекомплектом к границе - РИА Новости, 28.06.2024

В Белоруссии дивизион РЗСО "Полонез" вышел с полным боекомплектом к границе

Минобороны Белоруссии в Telegram-канале заявило в пятницу, что в рамках проверки боеготовности в связи со сложной обстановкой вблизи госграницы дивизион РЗСО... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:21

2024-06-28T13:21

2024-06-28T13:49

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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Минобороны Белоруссии в Telegram-канале заявило в пятницу, что в рамках проверки боеготовности в связи со сложной обстановкой вблизи госграницы дивизион РЗСО "Полонез" вышел в назначенный район с полным боекомплектом и заступил на боевое дежурство."В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам", - говорится в сообщении.Отмечается, что дивизион готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут.

https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939615566.html

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