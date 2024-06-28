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Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 28.06.2024 (обновлено: 12:15 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/belorussiya-1956059499.html
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе - РИА Новости, 28.06.2024
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в пятницу, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной на фоне данных о нахождении недалеко от границы РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:56
2024-06-28T12:15
белоруссия
украина
специальная военная операция на украине
безопасность
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в пятницу, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной на фоне данных о нахождении недалеко от границы боевиков так называемого "Русского добровольческого корпуса"*."Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса"*, - говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.Отмечается, что "зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240417/vylazki-1940671905.html
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белоруссия, украина, безопасность
Белоруссия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе

Погранкомитет Белоруссии: недалеко от украинской границы заметили боевиков РДК

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы
Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы. Архивное фото
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в пятницу, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной на фоне данных о нахождении недалеко от границы боевиков так называемого "Русского добровольческого корпуса"*.
"Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса"*, - говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.
Отмечается, что "зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь".
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияУкраинаБезопасность
 
 
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