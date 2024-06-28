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Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе - РИА Новости, 28.06.2024
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в пятницу, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной на фоне данных о нахождении недалеко от границы РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:56
2024-06-28T11:56
2024-06-28T12:15
белоруссия
украина
специальная военная операция на украине
безопасность
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в пятницу, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной на фоне данных о нахождении недалеко от границы боевиков так называемого "Русского добровольческого корпуса"*."Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса"*, - говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.Отмечается, что "зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь".* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина, безопасность
Белоруссия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе
Погранкомитет Белоруссии: недалеко от украинской границы заметили боевиков РДК
МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в пятницу, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной на фоне данных о нахождении недалеко от границы боевиков так называемого "Русского добровольческого корпуса"*.
"Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса"*, - говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.
Отмечается, что "зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь".
* Запрещенная в России террористическая организация