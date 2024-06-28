https://ria.ru/20240628/belorussiya-1956059499.html

Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе

Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе - РИА Новости, 28.06.2024

Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в пятницу, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной на фоне данных о нахождении недалеко от границы РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:56

2024-06-28T11:56

2024-06-28T12:15

белоруссия

украина

специальная военная операция на украине

безопасность

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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в пятницу, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной на фоне данных о нахождении недалеко от границы боевиков так называемого "Русского добровольческого корпуса"*."Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса"*, - говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.Отмечается, что "зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь".* Запрещенная в России террористическая организация

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белоруссия

украина

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Кирилл Волков

белоруссия, украина, безопасность