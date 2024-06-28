Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/belgorod-1956069210.html
В Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей
В Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей - РИА Новости, 28.06.2024
В Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей
Власти раздадут около 5 тысяч огнетушителей жителям приграничных населенных пунктов, куда не могут выехать пожарные из-за оперативной обстановки, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:21
2024-06-28T12:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729973203_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_052065bc5e70c9785b243e5941945bca.jpg
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Власти раздадут около 5 тысяч огнетушителей жителям приграничных населенных пунктов, куда не могут выехать пожарные из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В некоторые населенные пункты, где дроны поджигают частные дома, уже физически не может войти тяжелая спасательная техника, потому что по ней тоже будет сразу нанесен удар. Поэтому раздаем сейчас огнетушители. Тысячу закупили за счет средств областного бюджета. Благодарен Михаилу Евраеву, губернатору Ярославской области — 1750 огнетушителей приходят сегодня", - написал Гладков.По словам губернатора, огнетушители распределяются среди глав приграничных муниципальных образований, которые в свою очередь передают их непосредственно местным жителям, проживающим в опасной приграничной зоне. В ближайшее время ожидается поставка еще 2 тысяч штук от врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. "И, конечно же, мы дополнительно попытаемся сформировать оборудование, которое позволит помочь жителям бороться с огнем, если это будет необходимо. Какое оборудование — расскажу на следующей неделе", - отметил Гладков.
https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729973203_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9546dad56343ef4686d7f30e7b15b0d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей

Белгородские власти раздадут пять тысяч огнетушителей жителям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Огнетушитель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Власти раздадут около 5 тысяч огнетушителей жителям приграничных населенных пунктов, куда не могут выехать пожарные из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В некоторые населенные пункты, где дроны поджигают частные дома, уже физически не может войти тяжелая спасательная техника, потому что по ней тоже будет сразу нанесен удар. Поэтому раздаем сейчас огнетушители. Тысячу закупили за счет средств областного бюджета. Благодарен Михаилу Евраеву, губернатору Ярославской области — 1750 огнетушителей приходят сегодня", - написал Гладков.
По словам губернатора, огнетушители распределяются среди глав приграничных муниципальных образований, которые в свою очередь передают их непосредственно местным жителям, проживающим в опасной приграничной зоне. В ближайшее время ожидается поставка еще 2 тысяч штук от врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
«
"И, конечно же, мы дополнительно попытаемся сформировать оборудование, которое позволит помочь жителям бороться с огнем, если это будет необходимо. Какое оборудование — расскажу на следующей неделе", - отметил Гладков.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
25 июня, 01:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала