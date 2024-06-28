https://ria.ru/20240628/belgorod-1956069210.html
В Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей
В Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей - РИА Новости, 28.06.2024
В Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей
Власти раздадут около 5 тысяч огнетушителей жителям приграничных населенных пунктов, куда не могут выехать пожарные из-за оперативной обстановки, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:21
2024-06-28T12:21
2024-06-28T12:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Власти раздадут около 5 тысяч огнетушителей жителям приграничных населенных пунктов, куда не могут выехать пожарные из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В некоторые населенные пункты, где дроны поджигают частные дома, уже физически не может войти тяжелая спасательная техника, потому что по ней тоже будет сразу нанесен удар. Поэтому раздаем сейчас огнетушители. Тысячу закупили за счет средств областного бюджета. Благодарен Михаилу Евраеву, губернатору Ярославской области — 1750 огнетушителей приходят сегодня", - написал Гладков.По словам губернатора, огнетушители распределяются среди глав приграничных муниципальных образований, которые в свою очередь передают их непосредственно местным жителям, проживающим в опасной приграничной зоне. В ближайшее время ожидается поставка еще 2 тысяч штук от врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. "И, конечно же, мы дополнительно попытаемся сформировать оборудование, которое позволит помочь жителям бороться с огнем, если это будет необходимо. Какое оборудование — расскажу на следующей неделе", - отметил Гладков.
https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html
белгородская область
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей
Белгородские власти раздадут пять тысяч огнетушителей жителям