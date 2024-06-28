https://ria.ru/20240628/bayden-1956235039.html

В штабе Байдена не обсуждают возможность его выхода из гонки

В штабе Байдена не обсуждают возможность его выхода из гонки - РИА Новости, 28.06.2024

В штабе Байдена не обсуждают возможность его выхода из гонки

В предвыборном штабе президента США Джо Байдена не обсуждают его выход из гонки, заявил директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T22:16

2024-06-28T22:16

2024-06-28T22:24

джо байден

в мире

сша

атланта

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. В предвыборном штабе президента США Джо Байдена не обсуждают его выход из гонки, заявил директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер."Никаких обсуждений этого не происходит. Демократические избиратели высказались на предварительных выборах. Джо Байден - номинирован", - заявил Тайлер журналистам.По его словам, Байден не намерен отказываться и от участия во втором раунде дебатов в сентябре после неудачи в первом. Как заявил Тайлер, у Байдена была не лучшая ночь в плане дебатов, но его оппонент Дональд Трамп вводил зрителей в заблуждение.Телеканал CNN, проводивший дебаты, между тем подсчитал, что как минимум 9 тезисов Байдена не соответствовали действительности, у Трампа их больше - журналисты насчитали 30 таких высказываний.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240628/otstavka-1956231061.html

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Подборка моментов из первого раунда дебатов Байдена и Трампа Байдену на втором раунде дебатов, если до него все-таки дойдет, несложно будет выступить лучше, чем накануне. Собрали подборку моментов из первого раунда, в связи с которыми говорят о провале действующего президента США. 2024-06-28T22:16 true PT2M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, в мире, сша, атланта, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена