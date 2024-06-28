https://ria.ru/20240628/bayden-1956227357.html
Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы США
Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы США - РИА Новости, 28.06.2024
Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы США
Президент США Джо Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы Штатов. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T20:54
2024-06-28T20:54
2024-06-28T20:54
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предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы Штатов. "Когда меня переизберут с вашей помощью, я знаю, что я не уберу (губернатора) Роя Купера из Северной Каролины", - заявил Байден на митинге сторонников в штате. Он отметил, что уже не такой умелый оратор, как раньше, но говорит правду. "Я хожу не так легко, как раньше, говорю не так плавно, как раньше, но я знаю, как говорить правду", - заявил Байден. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы США
Байден заявил, что уже не такой умелый оратор, как раньше, но говорит правду
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы Штатов.
"Когда меня переизберут с вашей помощью, я знаю, что я не уберу (губернатора) Роя Купера из Северной Каролины", - заявил Байден на митинге сторонников в штате.
Он отметил, что уже не такой умелый оратор, как раньше, но говорит правду. "Я хожу не так легко, как раньше, говорю не так плавно, как раньше, но я знаю, как говорить правду", - заявил Байден.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом
, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.