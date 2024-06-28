https://ria.ru/20240628/bayden-1956227357.html

Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы США

Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы США - РИА Новости, 28.06.2024

Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы США

Президент США Джо Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы Штатов. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T20:54

2024-06-28T20:54

2024-06-28T20:54

в мире

сша

атланта

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы Штатов. "Когда меня переизберут с вашей помощью, я знаю, что я не уберу (губернатора) Роя Купера из Северной Каролины", - заявил Байден на митинге сторонников в штате. Он отметил, что уже не такой умелый оратор, как раньше, но говорит правду. "Я хожу не так легко, как раньше, говорю не так плавно, как раньше, но я знаю, как говорить правду", - заявил Байден. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена