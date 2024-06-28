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Байден назвал Трампа угрозой США и демократии - РИА Новости, 28.06.2024
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20:43 28.06.2024 (обновлено: 20:49 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/bayden-1956225195.html
Байден назвал Трампа угрозой США и демократии
Байден назвал Трампа угрозой США и демократии - РИА Новости, 28.06.2024
Байден назвал Трампа угрозой США и демократии
Президент США Джо Байден назвал своего преемника и главного политического оппонента Дональда Трампа "подлинной угрозой" для страны, ее принципов и демократии. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T20:43
2024-06-28T20:49
в мире
сша
предвыборные дебаты трампа и байдена
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал своего преемника и главного политического оппонента Дональда Трампа "подлинной угрозой" для страны, ее принципов и демократии."Дональд Трамп является подлинной угрозой для этой нации. Он - угроза нашей свободе, нашей демократии. Он буквально является угрозой для всех тех принципов, в поддержку которых мы выступаем", - сказал Байден, выступая на митинге своих сторонников в Северной Каролине.
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В мире, США, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Джо Байден, Дональд Трамп
Байден назвал Трампа угрозой США и демократии

Байден после теледебатов назвал Трампа "настоящей угрозой США и демократии"

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал своего преемника и главного политического оппонента Дональда Трампа "подлинной угрозой" для страны, ее принципов и демократии.
"Дональд Трамп является подлинной угрозой для этой нации. Он - угроза нашей свободе, нашей демократии. Он буквально является угрозой для всех тех принципов, в поддержку которых мы выступаем", - сказал Байден, выступая на митинге своих сторонников в Северной Каролине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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В миреСШАПредвыборные дебаты Трампа и БайденаДжо БайденДональд Трамп
 
 
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