https://ria.ru/20240628/bayden-1956225195.html
Байден назвал Трампа угрозой США и демократии
Байден назвал Трампа угрозой США и демократии - РИА Новости, 28.06.2024
Байден назвал Трампа угрозой США и демократии
Президент США Джо Байден назвал своего преемника и главного политического оппонента Дональда Трампа "подлинной угрозой" для страны, ее принципов и демократии. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T20:43
2024-06-28T20:43
2024-06-28T20:49
в мире
сша
предвыборные дебаты трампа и байдена
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956023502_0:0:2515:1415_1920x0_80_0_0_c8482494243f874264a0eb36c58df2c0.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал своего преемника и главного политического оппонента Дональда Трампа "подлинной угрозой" для страны, ее принципов и демократии."Дональд Трамп является подлинной угрозой для этой нации. Он - угроза нашей свободе, нашей демократии. Он буквально является угрозой для всех тех принципов, в поддержку которых мы выступаем", - сказал Байден, выступая на митинге своих сторонников в Северной Каролине.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956023502_28:0:2264:1677_1920x0_80_0_0_d06fbcd57fde301f2abc9ef8f29361b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, предвыборные дебаты трампа и байдена , джо байден, дональд трамп
В мире, США, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Джо Байден, Дональд Трамп
Байден назвал Трампа угрозой США и демократии
Байден после теледебатов назвал Трампа "настоящей угрозой США и демократии"