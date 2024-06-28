https://ria.ru/20240628/bayden-1956225195.html

Байден назвал Трампа угрозой США и демократии

Байден назвал Трампа угрозой США и демократии - РИА Новости, 28.06.2024

Байден назвал Трампа угрозой США и демократии

Президент США Джо Байден назвал своего преемника и главного политического оппонента Дональда Трампа "подлинной угрозой" для страны, ее принципов и демократии. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T20:43

2024-06-28T20:43

2024-06-28T20:49

в мире

сша

предвыборные дебаты трампа и байдена

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал своего преемника и главного политического оппонента Дональда Трампа "подлинной угрозой" для страны, ее принципов и демократии."Дональд Трамп является подлинной угрозой для этой нации. Он - угроза нашей свободе, нашей демократии. Он буквально является угрозой для всех тех принципов, в поддержку которых мы выступаем", - сказал Байден, выступая на митинге своих сторонников в Северной Каролине.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, предвыборные дебаты трампа и байдена , джо байден, дональд трамп