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Байден заявил о намерении противостоять Путину - РИА Новости, 28.06.2024
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20:36 28.06.2024 (обновлено: 20:41 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/bayden-1956224483.html
Байден заявил о намерении противостоять Путину
Байден заявил о намерении противостоять Путину - РИА Новости, 28.06.2024
Байден заявил о намерении противостоять Путину
Президент США Джо Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, намерен "противостоять"... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T20:36
2024-06-28T20:41
в мире
джо байден
дональд трамп
владимир путин
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северная каролина
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, намерен "противостоять" российскому лидеру Владимиру Путину, и вновь публично назвал его "диктатором"."В отличие от того другого парня, мы будем противостоять диктаторам, таким как Путин, потому что Америка не преклонится ни перед кем. Ни перед кем и никогда", - сказал Байден, выступая на митинге своих сторонников в Северной Каролине.Глава государства также дал понять, что, несмотря на неоднозначную реакцию сторонников-демократов на его выступление на состоявшихся накануне дебатах с Трампом, не намерен снимать свою кандидатуру с предстоящих осенью президентских выборов.Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".Ранее Байден заявил, что знает Путина более 40 лет и назвал его "диктатором".
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, владимир путин, сша, америка, северная каролина, выборы президента сша — 2024
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Америка, Северная Каролина, Выборы президента США — 2024
Байден заявил о намерении противостоять Путину

Байден публично заявил, что в отличие от Трампа намерен противостоять Путину

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, намерен "противостоять" российскому лидеру Владимиру Путину, и вновь публично назвал его "диктатором".
"В отличие от того другого парня, мы будем противостоять диктаторам, таким как Путин, потому что Америка не преклонится ни перед кем. Ни перед кем и никогда", - сказал Байден, выступая на митинге своих сторонников в Северной Каролине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
Вчера, 12:30
Глава государства также дал понять, что, несмотря на неоднозначную реакцию сторонников-демократов на его выступление на состоявшихся накануне дебатах с Трампом, не намерен снимать свою кандидатуру с предстоящих осенью президентских выборов.
Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
Ранее Байден заявил, что знает Путина более 40 лет и назвал его "диктатором".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир
Вчера, 08:00
 
В миреДжо БайденДональд ТрампВладимир ПутинСШААмерикаСеверная КаролинаВыборы президента США — 2024
 
 
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