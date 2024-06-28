https://ria.ru/20240628/bayden-1956224483.html

Байден заявил о намерении противостоять Путину

Байден заявил о намерении противостоять Путину - РИА Новости, 28.06.2024

Байден заявил о намерении противостоять Путину

Президент США Джо Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, намерен "противостоять"... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T20:36

2024-06-28T20:36

2024-06-28T20:41

в мире

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, намерен "противостоять" российскому лидеру Владимиру Путину, и вновь публично назвал его "диктатором"."В отличие от того другого парня, мы будем противостоять диктаторам, таким как Путин, потому что Америка не преклонится ни перед кем. Ни перед кем и никогда", - сказал Байден, выступая на митинге своих сторонников в Северной Каролине.Глава государства также дал понять, что, несмотря на неоднозначную реакцию сторонников-демократов на его выступление на состоявшихся накануне дебатах с Трампом, не намерен снимать свою кандидатуру с предстоящих осенью президентских выборов.Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".Ранее Байден заявил, что знает Путина более 40 лет и назвал его "диктатором".

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, дональд трамп, владимир путин, сша, америка, северная каролина, выборы президента сша — 2024