Байден заявил о намерении противостоять Путину
Байден публично заявил, что в отличие от Трампа намерен противостоять Путину
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, намерен "противостоять" российскому лидеру Владимиру Путину, и вновь публично назвал его "диктатором".
"В отличие от того другого парня, мы будем противостоять диктаторам, таким как Путин, потому что Америка не преклонится ни перед кем. Ни перед кем и никогда", - сказал Байден, выступая на митинге своих сторонников в Северной Каролине.
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Глава государства также дал понять, что, несмотря на неоднозначную реакцию сторонников-демократов на его выступление на состоявшихся накануне дебатах с Трампом, не намерен снимать свою кандидатуру с предстоящих осенью президентских выборов.
Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
Ранее Байден заявил, что знает Путина более 40 лет и назвал его "диктатором".