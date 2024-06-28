Демократы не заставят Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщил CNN
CNN: демократы не будут заставлять Байдена выходить из предвыборной гонки
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидеры демократической партии США не будут заставлять президента Джо Байдена выходить из предвыборной гонки после его неудачного участия в дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в четверг, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в партии.
Ранее издание Politico сообщало, что демократы в США в панике после первых предвыборных дебатов Байдена и Трампа, а некоторые из них уже активно обсуждают его замену.
"Лидеры демократов не планируют... заставлять президента Джо Байдена выйти из (предвыборной - ред.) гонки после его широко раскритикованного выступления на дебатах вчера вечером", - говорится в сообщении.
Как сообщили телеканалу источники, демократы хотят сосредоточиться на получении и сохранении большинства мест в палате представителей конгресса США и сенате. Кроме того, советники Байдена заявили телеканалу, что отдельные дебаты не должны лишать президента возможности переизбраться.
Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом, а издание Politico сообщало, что иностранные чиновники выразили разочарование Байденом после его выступления на дебатах с Трампом и усомнились в его готовности вновь стать президентом.
Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу.
В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.