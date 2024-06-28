https://ria.ru/20240628/bayden-1956213818.html

Демократы не заставят Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщил CNN

Демократы не заставят Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщил CNN - РИА Новости, 28.06.2024

Демократы не заставят Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщил CNN

Лидеры демократической партии США не будут заставлять президента Джо Байдена выходить из предвыборной гонки после его неудачного участия в дебатах с... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:36

2024-06-28T19:36

2024-06-28T19:36

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

politico

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидеры демократической партии США не будут заставлять президента Джо Байдена выходить из предвыборной гонки после его неудачного участия в дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в четверг, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в партии. Ранее издание Politico сообщало, что демократы в США в панике после первых предвыборных дебатов Байдена и Трампа, а некоторые из них уже активно обсуждают его замену. "Лидеры демократов не планируют... заставлять президента Джо Байдена выйти из (предвыборной - ред.) гонки после его широко раскритикованного выступления на дебатах вчера вечером", - говорится в сообщении. Как сообщили телеканалу источники, демократы хотят сосредоточиться на получении и сохранении большинства мест в палате представителей конгресса США и сенате. Кроме того, советники Байдена заявили телеканалу, что отдельные дебаты не должны лишать президента возможности переизбраться. Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом, а издание Politico сообщало, что иностранные чиновники выразили разочарование Байденом после его выступления на дебатах с Трампом и усомнились в его готовности вновь стать президентом. Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956079998.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1956172700.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1955999335.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1956022735.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, politico, предвыборные дебаты трампа и байдена