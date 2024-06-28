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Демократы не заставят Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщил CNN - РИА Новости, 28.06.2024
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19:36 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/bayden-1956213818.html
Демократы не заставят Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщил CNN
Демократы не заставят Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщил CNN - РИА Новости, 28.06.2024
Демократы не заставят Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщил CNN
Лидеры демократической партии США не будут заставлять президента Джо Байдена выходить из предвыборной гонки после его неудачного участия в дебатах с... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:36
2024-06-28T19:36
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
камала харрис
politico
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидеры демократической партии США не будут заставлять президента Джо Байдена выходить из предвыборной гонки после его неудачного участия в дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в четверг, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в партии. Ранее издание Politico сообщало, что демократы в США в панике после первых предвыборных дебатов Байдена и Трампа, а некоторые из них уже активно обсуждают его замену. "Лидеры демократов не планируют... заставлять президента Джо Байдена выйти из (предвыборной - ред.) гонки после его широко раскритикованного выступления на дебатах вчера вечером", - говорится в сообщении. Как сообщили телеканалу источники, демократы хотят сосредоточиться на получении и сохранении большинства мест в палате представителей конгресса США и сенате. Кроме того, советники Байдена заявили телеканалу, что отдельные дебаты не должны лишать президента возможности переизбраться. Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом, а издание Politico сообщало, что иностранные чиновники выразили разочарование Байденом после его выступления на дебатах с Трампом и усомнились в его готовности вновь стать президентом. Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956079998.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, politico, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Politico, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Демократы не заставят Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщил CNN

CNN: демократы не будут заставлять Байдена выходить из предвыборной гонки

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидеры демократической партии США не будут заставлять президента Джо Байдена выходить из предвыборной гонки после его неудачного участия в дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в четверг, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в партии.
Ранее издание Politico сообщало, что демократы в США в панике после первых предвыборных дебатов Байдена и Трампа, а некоторые из них уже активно обсуждают его замену.
Первые телевизионные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
СМИ заметили тревожную деталь в выступлении Байдена на дебатах
Вчера, 12:56
"Лидеры демократов не планируют... заставлять президента Джо Байдена выйти из (предвыборной - ред.) гонки после его широко раскритикованного выступления на дебатах вчера вечером", - говорится в сообщении.
Как сообщили телеканалу источники, демократы хотят сосредоточиться на получении и сохранении большинства мест в палате представителей конгресса США и сенате. Кроме того, советники Байдена заявили телеканалу, что отдельные дебаты не должны лишать президента возможности переизбраться.
Президент США Джо Байден во время и первая леди Джилл Байден во время посещения мероприятия после дебатов - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"Как с ребенком": СМИ поразило отношение к Байдену его жены
Вчера, 17:01
Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом, а издание Politico сообщало, что иностранные чиновники выразили разочарование Байденом после его выступления на дебатах с Трампом и усомнились в его готовности вновь стать президентом.
Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу.
Трансляция телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
Вчера, 07:39
В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Байден считает, что хорошо справился с дебатами с Трампом
Вчера, 09:37
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисPoliticoПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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