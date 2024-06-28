"Как с ребенком": СМИ поразило отношение к Байдену его жены
Sky News: жена Байдена поздравила его после дебатов так, как будто он младенец
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время и первая леди Джилл Байден во время посещения мероприятия после дебатов
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время и первая леди Джилл Байден во время посещения мероприятия после дебатов
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. После предвыборных дебатов первая леди США Джилл Байден поздравила своего мужа, президента США Джо Байдена, таким тоном, как будто разговаривала с ребенком, пишет Sky News.
"Джо, ты большой молодец! Ты ответил на все вопросы! Ты знал все факты!" - сказала она на встрече со сторонниками Байдена после дебатов.
Наблюдение за этой странной сценой никого не оставило равнодушным, сообщает агентство. Один из свидетелей рассказал журналистам, что первая леди звучала как "мамочка, которая предлагает ребенку два шарика мороженого вместо одного".
Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления нынешнего президента.
В августе пройдет съезд демократов, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически партия может сменить курс и предложить другого человека.
О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.
Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.
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