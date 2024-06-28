https://ria.ru/20240628/bayden-1956172700.html

"Как с ребенком": СМИ поразило отношение к Байдену его жены

"Как с ребенком": СМИ поразило отношение к Байдену его жены - РИА Новости, 28.06.2024

"Как с ребенком": СМИ поразило отношение к Байдену его жены

После предвыборных дебатов первая леди США Джилл Байден поздравила своего мужа, президента США Джо Байдена, таким тоном, как будто разговаривала с ребенком,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:01

2024-06-28T17:01

2024-06-28T17:06

сша

в мире

джо байден

сеймур херш

предвыборные дебаты трампа и байдена

президентские выборы в сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024919_51:0:3020:1670_1920x0_80_0_0_b98161012b79509b0ab44dcbd2d7b837.jpg

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. После предвыборных дебатов первая леди США Джилл Байден поздравила своего мужа, президента США Джо Байдена, таким тоном, как будто разговаривала с ребенком, пишет Sky News."Джо, ты большой молодец! Ты ответил на все вопросы! Ты знал все факты!" - сказала она на встрече со сторонниками Байдена после дебатов.Наблюдение за этой странной сценой никого не оставило равнодушным, сообщает агентство. Один из свидетелей рассказал журналистам, что первая леди звучала как "мамочка, которая предлагает ребенку два шарика мороженого вместо одного".Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления нынешнего президента.В августе пройдет съезд демократов, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически партия может сменить курс и предложить другого человека.О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956081688.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956079998.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, джо байден, сеймур херш, предвыборные дебаты трампа и байдена , президентские выборы в сша