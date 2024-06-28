"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах
The Atlantic: Демократической партии США срочно требуется найти замену Байдену
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Демократической партии США срочно требуется найти замену Джо Байдену на роль кандидата в президенты, если она планируют дать отпор Трампу, пишет обозреватель американского журнала The Atlantic Марк Лейбович в статье, озаглавленной "Пора уходить, Джо".
"Для демократов главной отдушиной в этих дебатах является то, что они произошли 27 июня. До съезда Демократической партии в Чикаго осталось почти два месяца. Если Байден еще способен адекватно оценить свое выступление, то он уйдет, и скоро. Будет очень сложно найти замену всего за 8 недель. Камала Харрис является самым очевидным кандидатом, но демократам следует рассмотреть и другие варианты", — считает автор статьи.
По мнению журналиста, сейчас практически любая альтернатива может оказаться предпочтительней, чем дальнейшие попытки сохранить имидж Байдена.
"Что бы ни случилось, это не будет хуже, чем выступление Байдена в Атланте. Отрицание не является разумной стратегией. <…> Проблема демократов никогда не была более очевидной. В прошлую ночь весь мир получил это горькое послание, без каких-либо прикрас. Если Трамп представляет угрозу американской демократии, на чем настаивают сами демократы, то им явно нужен гораздо более сильный представитель", — резюмируется в статье.
В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.
О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.
Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.