https://ria.ru/20240628/bayden-1956135283.html

"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах

"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах - РИА Новости, 28.06.2024

"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах

Демократической партии США срочно требуется найти замену Джо Байдену на роль кандидата в президенты, если она планируют дать отпор Трампу, пишет обозреватель... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:16

2024-06-28T15:16

2024-06-28T15:21

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сша

чикаго

атланта

джо байден

камала харрис

сеймур херш

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Демократической партии США срочно требуется найти замену Джо Байдену на роль кандидата в президенты, если она планируют дать отпор Трампу, пишет обозреватель американского журнала The Atlantic Марк Лейбович в статье, озаглавленной "Пора уходить, Джо"."Для демократов главной отдушиной в этих дебатах является то, что они произошли 27 июня. До съезда Демократической партии в Чикаго осталось почти два месяца. Если Байден еще способен адекватно оценить свое выступление, то он уйдет, и скоро. Будет очень сложно найти замену всего за 8 недель. Камала Харрис является самым очевидным кандидатом, но демократам следует рассмотреть и другие варианты", — считает автор статьи.По мнению журналиста, сейчас практически любая альтернатива может оказаться предпочтительней, чем дальнейшие попытки сохранить имидж Байдена."Что бы ни случилось, это не будет хуже, чем выступление Байдена в Атланте. Отрицание не является разумной стратегией. <…> Проблема демократов никогда не была более очевидной. В прошлую ночь весь мир получил это горькое послание, без каких-либо прикрас. Если Трамп представляет угрозу американской демократии, на чем настаивают сами демократы, то им явно нужен гораздо более сильный представитель", — резюмируется в статье.В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

https://radiosputnik.ru/20240628/debaty-1956110926.html

https://ria.ru/20240628/ssha-1956068715.html

сша

чикаго

атланта

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в мире, сша, чикаго, атланта, джо байден, камала харрис, сеймур херш, предвыборные дебаты трампа и байдена