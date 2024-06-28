https://ria.ru/20240628/bayden-1956054001.html

Байдену создали тепличные условия на дебатах, заявил эксперт

Байдену создали тепличные условия на дебатах, заявил эксперт - РИА Новости, 28.06.2024

Байдену создали тепличные условия на дебатах, заявил эксперт

Президенту США Джо Байдену создали "тепличные" условия на дебатах отсутствием прямой дискуссии между кандидатами и невозможностью перебивать друг друга, но он... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:40

2024-06-28T11:40

2024-06-28T11:48

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

высшая школа экономики (вшэ)

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену создали "тепличные" условия на дебатах отсутствием прямой дискуссии между кандидатами и невозможностью перебивать друг друга, но он все равно показал себя слабо, такие комфортные условия сыграли в пользу его предшественника Дональда Трампа, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. "Для Байдена были созданы комфортные условия: невозможность перебивать друг друга, выключение микрофона тому, кто не говорит в данный момент. При подобных тепличных условиях Байден все равно показал себя слабо. Да, он не уснул, не упал, не поздоровался с воздухом, но он говорил сбивчиво, спутанно, с большими паузами и неуверенно. Было видно, что ему было тяжело", - сказал Суслов. Эксперт подчеркнул, что в течение недели Байден не появлялся на публике и не исполнял обязанности президента. "Его не было в публичном пространстве, он занимался исключительно подготовкой к дебатам. При всей этой подготовке он все равно показал себя слабо. Возникает вопрос: как он будет в реальной жизни проявлять себя в более стрессовой ситуации, если будет переизбран на второй срок?" - поинтересовался он. Суслов отметил, что Трамп готовился к дебатам гораздо меньше, чем Байден: он не отказался от других аспектов президентской кампании, проводил митинги, решал свои юридические вопросы и не исчезал из публичного пространства. "Правила дебатов, которые были призваны создать преимущество для Байдена, сыграли в пользу Трампа. В условиях этих правил Трамп показал себя менее хулиганистым, более культурным и цивилизованным, взвешенным и мейнстримным", - добавил эксперт. По его мнению, для колеблющихся штатов и неопределившихся избирателей Трамп показал себя с другой стороны. "Трамп показал себя более уравновешенным, менее хамским. Что еще очень важно: Байден-то хамил гораздо больше, чем Трамп в ходе этих дебатов. Может быть, Трамп и был бы традиционным Трампом, если бы микрофон был включен всегда и у него была возможность перебивать Байдена каждые пять секунд", - заключил Суслов. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956043028.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1956022735.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956018660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, высшая школа экономики (вшэ), предвыборные дебаты трампа и байдена