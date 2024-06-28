https://ria.ru/20240628/bayden-1955995953.html

Политолог счел речь Байдена на дебатах "коллективным самоубийством" партии

Политолог счел речь Байдена на дебатах "коллективным самоубийством" партии - РИА Новости, 28.06.2024

Политолог счел речь Байдена на дебатах "коллективным самоубийством" партии

Выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом стало "коллективным самоубийством" Демократической партии... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:01

2024-06-28T07:01

2024-06-28T07:01

в мире

сша

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955987488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c7a247a94d8021507b199835263641c.jpg

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом стало "коллективным самоубийством" Демократической партии США, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного политолога, работавшего над предвыборными кампаниями. "Демократы только что совершили коллективное самоубийство. Байден звучит хриплым, выглядит уставшим и лепечущим", - приводит телеканал слова источника. Как отмечает политолог, Байден показал, что не может победить на грядущих выборах, а дебаты стали для него "гвоздем в политический гроб". Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что Байден пришел на дебаты с простудой, от чего у него был хриплый голос. Как сообщал телеканал CNN, Демократическую партию в США охватила паника после выступления президента Байдена на дебатах. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными соперниками в предвыборной гонке являются Байден и Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955995547.html

https://ria.ru/20240628/tramp-1955995237.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024