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Политолог счел речь Байдена на дебатах "коллективным самоубийством" партии - РИА Новости, 28.06.2024
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07:01 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/bayden-1955995953.html
Политолог счел речь Байдена на дебатах "коллективным самоубийством" партии
Политолог счел речь Байдена на дебатах "коллективным самоубийством" партии - РИА Новости, 28.06.2024
Политолог счел речь Байдена на дебатах "коллективным самоубийством" партии
Выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом стало "коллективным самоубийством" Демократической партии... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:01
2024-06-28T07:01
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом стало "коллективным самоубийством" Демократической партии США, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного политолога, работавшего над предвыборными кампаниями. "Демократы только что совершили коллективное самоубийство. Байден звучит хриплым, выглядит уставшим и лепечущим", - приводит телеканал слова источника. Как отмечает политолог, Байден показал, что не может победить на грядущих выборах, а дебаты стали для него "гвоздем в политический гроб". Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что Байден пришел на дебаты с простудой, от чего у него был хриплый голос. Как сообщал телеканал CNN, Демократическую партию в США охватила паника после выступления президента Байдена на дебатах. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными соперниками в предвыборной гонке являются Байден и Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955995547.html
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в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Политолог счел речь Байдена на дебатах "коллективным самоубийством" партии

Политолог: речь Байдена на дебатах стала "коллективным самоубийством" демократов

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом стало "коллективным самоубийством" Демократической партии США, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного политолога, работавшего над предвыборными кампаниями.
"Демократы только что совершили коллективное самоубийство. Байден звучит хриплым, выглядит уставшим и лепечущим", - приводит телеканал слова источника.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Политик из США считает, что демократы попытаются заменить Байдена
06:56
Как отмечает политолог, Байден показал, что не может победить на грядущих выборах, а дебаты стали для него "гвоздем в политический гроб".
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что Байден пришел на дебаты с простудой, от чего у него был хриплый голос.
Как сообщал телеканал CNN, Демократическую партию в США охватила паника после выступления президента Байдена на дебатах.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными соперниками в предвыборной гонке являются Байден и Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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В миреСШАДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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