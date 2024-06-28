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Байден показал умственную неспособность возглавлять США, заявил конгрессмен
Байден показал умственную неспособность возглавлять США, заявил конгрессмен - РИА Новости, 28.06.2024
Байден показал умственную неспособность возглавлять США, заявил конгрессмен
Президент США Джо Байден на дебатах с предшественником Дональдом Трампом показал, что умственно не способен занимать высший государственный пост, заявил РИА... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T06:41
2024-06-28T06:41
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на дебатах с предшественником Дональдом Трампом показал, что умственно не способен занимать высший государственный пост, заявил РИА Новости конгрессмен Пол Госар."Сегодняшними дебатами Джо Байден, запинаясь, произнес вслух то, о чем молчат: умственно он не способен быть президентом США", - заявил Госар.Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена.Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В мире, США, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Байден показал умственную неспособность возглавлять США, заявил конгрессмен
Конгрессмен Госар: Байден показал, что умственно не способен быть президентом