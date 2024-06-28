https://ria.ru/20240628/bayden-1955994789.html

Байден показал умственную неспособность возглавлять США, заявил конгрессмен

Байден показал умственную неспособность возглавлять США, заявил конгрессмен - РИА Новости, 28.06.2024

Байден показал умственную неспособность возглавлять США, заявил конгрессмен

Президент США Джо Байден на дебатах с предшественником Дональдом Трампом показал, что умственно не способен занимать высший государственный пост, заявил РИА... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T06:41

2024-06-28T06:41

2024-06-28T06:42

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на дебатах с предшественником Дональдом Трампом показал, что умственно не способен занимать высший государственный пост, заявил РИА Новости конгрессмен Пол Госар."Сегодняшними дебатами Джо Байден, запинаясь, произнес вслух то, о чем молчат: умственно он не способен быть президентом США", - заявил Госар.Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена.Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024