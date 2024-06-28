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В США назвали слова Байдена об успешной пограничной политике чепухой
В США назвали слова Байдена об успешной пограничной политике чепухой - РИА Новости, 28.06.2024
В США назвали слова Байдена об успешной пограничной политике чепухой
Высказывания президента США Джо Байдена о успешной пограничной политике его администрации – чепуха, заявил РИА Новости бывший заместитель комиссара США по... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T06:18
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НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Высказывания президента США Джо Байдена о успешной пограничной политике его администрации – чепуха, заявил РИА Новости бывший заместитель комиссара США по защите границ Рональд Витьелло. Байден в ходе дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом заявил, что национальный совет пограничников поддержал его, и отметил, что благодаря его политике обстановка на южной границе куда лучше, чем при экс-хозяине Белого дома. "Чепуха", – сказал Витьелло РИА Новости, комментируя заявления Байдена. По словам экс-чиновника, ситуации не помог даже указ президента, которым он ввел временный запрет на получение политического убежища в США для мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой. Витьелло отметил, что даже при более низкой скорости потока перехода нелегалов через границу США, "тысячи людей" оказываются на свободе после встречи с пограничниками. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет президент Джо Байден.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, мексика, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Мексика, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
В США назвали слова Байдена об успешной пограничной политике чепухой
Экс-чиновник Витьелло: слова Байдена об успешной пограничной политике — чепуха