https://ria.ru/20240628/bayden-1955993369.html

В США назвали слова Байдена об успешной пограничной политике чепухой

В США назвали слова Байдена об успешной пограничной политике чепухой - РИА Новости, 28.06.2024

В США назвали слова Байдена об успешной пограничной политике чепухой

Высказывания президента США Джо Байдена о успешной пограничной политике его администрации – чепуха, заявил РИА Новости бывший заместитель комиссара США по... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T06:18

2024-06-28T06:18

2024-06-28T06:18

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

мексика

предвыборные дебаты трампа и байдена

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955987488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c7a247a94d8021507b199835263641c.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Высказывания президента США Джо Байдена о успешной пограничной политике его администрации – чепуха, заявил РИА Новости бывший заместитель комиссара США по защите границ Рональд Витьелло. Байден в ходе дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом заявил, что национальный совет пограничников поддержал его, и отметил, что благодаря его политике обстановка на южной границе куда лучше, чем при экс-хозяине Белого дома. "Чепуха", – сказал Витьелло РИА Новости, комментируя заявления Байдена. По словам экс-чиновника, ситуации не помог даже указ президента, которым он ввел временный запрет на получение политического убежища в США для мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой. Витьелло отметил, что даже при более низкой скорости потока перехода нелегалов через границу США, "тысячи людей" оказываются на свободе после встречи с пограничниками. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет президент Джо Байден.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955989385.html

https://ria.ru/20240628/vneshnost-1955990063.html

сша

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, мексика, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024