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СМИ объяснили хриплый голос Байдена на дебатах с Трампом простудой - РИА Новости, 28.06.2024
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05:39 28.06.2024 (обновлено: 05:40 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/bayden-1955991441.html
СМИ объяснили хриплый голос Байдена на дебатах с Трампом простудой
СМИ объяснили хриплый голос Байдена на дебатах с Трампом простудой - РИА Новости, 28.06.2024
СМИ объяснили хриплый голос Байдена на дебатах с Трампом простудой
Президент США Джо Байден пришел на дебаты с экс-президентом Штатов Дональдом Трампом после того, как несколько дней лечился от простуды, сообщает телеканал CBS... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:39
2024-06-28T05:40
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден пришел на дебаты с экс-президентом Штатов Дональдом Трампом после того, как несколько дней лечился от простуды, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. В ночь на пятницу Байден и Трамп проводят первый раунд предвыборных дебатов в прямом эфире телекомпании CNN. "Байден несколько дней болел простудой. Отсюда и его хриплый голос", - приводит телеканал слова источника, знакомого с подготовкой Байдена к дебатам. Отмечается, что в связи с простудой Байден сдал тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются Байден и Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ объяснили хриплый голос Байдена на дебатах с Трампом простудой

CBS: Байден пришел на дебаты с Трампом с проявлением простуды

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден пришел на дебаты с экс-президентом Штатов Дональдом Трампом после того, как несколько дней лечился от простуды, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
В ночь на пятницу Байден и Трамп проводят первый раунд предвыборных дебатов в прямом эфире телекомпании CNN.
"Байден несколько дней болел простудой. Отсюда и его хриплый голос", - приводит телеканал слова источника, знакомого с подготовкой Байдена к дебатам.
Отмечается, что в связи с простудой Байден сдал тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются Байден и Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Трамп предложил Байдену пройти тест на умственные способности
05:27
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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