https://ria.ru/20240628/bayden-1955991441.html
СМИ объяснили хриплый голос Байдена на дебатах с Трампом простудой
СМИ объяснили хриплый голос Байдена на дебатах с Трампом простудой - РИА Новости, 28.06.2024
СМИ объяснили хриплый голос Байдена на дебатах с Трампом простудой
Президент США Джо Байден пришел на дебаты с экс-президентом Штатов Дональдом Трампом после того, как несколько дней лечился от простуды, сообщает телеканал CBS... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:39
2024-06-28T05:39
2024-06-28T05:40
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a01432fdf27151030f4d99fb393131a.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден пришел на дебаты с экс-президентом Штатов Дональдом Трампом после того, как несколько дней лечился от простуды, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. В ночь на пятницу Байден и Трамп проводят первый раунд предвыборных дебатов в прямом эфире телекомпании CNN. "Байден несколько дней болел простудой. Отсюда и его хриплый голос", - приводит телеканал слова источника, знакомого с подготовкой Байдена к дебатам. Отмечается, что в связи с простудой Байден сдал тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются Байден и Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240628/tramp-1955990649.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985689_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_f360fd81c1d3e584be7e1a6d7198b2f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ объяснили хриплый голос Байдена на дебатах с Трампом простудой
CBS: Байден пришел на дебаты с Трампом с проявлением простуды
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден пришел на дебаты с экс-президентом Штатов Дональдом Трампом после того, как несколько дней лечился от простуды, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
В ночь на пятницу Байден и Трамп проводят первый раунд предвыборных дебатов в прямом эфире телекомпании CNN.
"Байден несколько дней болел простудой. Отсюда и его хриплый голос", - приводит телеканал слова источника, знакомого с подготовкой Байдена к дебатам.
Отмечается, что в связи с простудой Байден сдал тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются Байден и Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.