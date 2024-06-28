https://ria.ru/20240628/bayden-1955991441.html

СМИ объяснили хриплый голос Байдена на дебатах с Трампом простудой

СМИ объяснили хриплый голос Байдена на дебатах с Трампом простудой - РИА Новости, 28.06.2024

СМИ объяснили хриплый голос Байдена на дебатах с Трампом простудой

Президент США Джо Байден пришел на дебаты с экс-президентом Штатов Дональдом Трампом после того, как несколько дней лечился от простуды, сообщает телеканал CBS... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:39

2024-06-28T05:39

2024-06-28T05:40

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предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден пришел на дебаты с экс-президентом Штатов Дональдом Трампом после того, как несколько дней лечился от простуды, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. В ночь на пятницу Байден и Трамп проводят первый раунд предвыборных дебатов в прямом эфире телекомпании CNN. "Байден несколько дней болел простудой. Отсюда и его хриплый голос", - приводит телеканал слова источника, знакомого с подготовкой Байдена к дебатам. Отмечается, что в связи с простудой Байден сдал тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются Байден и Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240628/tramp-1955990649.html

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