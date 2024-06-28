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Байден обвинил Трампа в бездействии в отношении проблемы изменения климата
Байден обвинил Трампа в бездействии в отношении проблемы изменения климата - РИА Новости, 28.06.2024
Байден обвинил Трампа в бездействии в отношении проблемы изменения климата
Президент США Джо Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выразил уверенность в том, что изменение климата является единственной... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:14
2024-06-28T05:14
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выразил уверенность в том, что изменение климата является единственной угрозой существованию человечества, грубо обвинив своего соперника в бездействии по этому вопросу."Единственная экзистенциальная угроза человечеству - это изменение климата. А он (Трамп - ред.) ни черта не сделал для этого", - сказал Байден в ходе дебатов в студии телеканала CNN.Ранее в июне в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что считает именно ядерное оружие главной угрозой человечеству, в отличие от Байдена, который ставит на первое место изменение климата.
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В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024, США
Байден обвинил Трампа в бездействии в отношении проблемы изменения климата
Байден: изменение климата — единственная угроза существованию человечества