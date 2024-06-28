Рейтинг@Mail.ru
Байден обвинил Трампа в бездействии в отношении проблемы изменения климата - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 28.06.2024 (обновлено: 05:17 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/bayden-1955989639.html
Байден обвинил Трампа в бездействии в отношении проблемы изменения климата
Байден обвинил Трампа в бездействии в отношении проблемы изменения климата - РИА Новости, 28.06.2024
Байден обвинил Трампа в бездействии в отношении проблемы изменения климата
Президент США Джо Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выразил уверенность в том, что изменение климата является единственной... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:14
2024-06-28T05:17
в мире
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a01432fdf27151030f4d99fb393131a.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выразил уверенность в том, что изменение климата является единственной угрозой существованию человечества, грубо обвинив своего соперника в бездействии по этому вопросу."Единственная экзистенциальная угроза человечеству - это изменение климата. А он (Трамп - ред.) ни черта не сделал для этого", - сказал Байден в ходе дебатов в студии телеканала CNN.Ранее в июне в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что считает именно ядерное оружие главной угрозой человечеству, в отличие от Байдена, который ставит на первое место изменение климата.
https://ria.ru/20240628/tramp-1955989744.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985689_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_f360fd81c1d3e584be7e1a6d7198b2f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024, США
Байден обвинил Трампа в бездействии в отношении проблемы изменения климата

Байден: изменение климата — единственная угроза существованию человечества

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выразил уверенность в том, что изменение климата является единственной угрозой существованию человечества, грубо обвинив своего соперника в бездействии по этому вопросу.
"Единственная экзистенциальная угроза человечеству - это изменение климата. А он (Трамп - ред.) ни черта не сделал для этого", - сказал Байден в ходе дебатов в студии телеканала CNN.
Ранее в июне в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что считает именно ядерное оружие главной угрозой человечеству, в отличие от Байдена, который ставит на первое место изменение климата.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США
05:15
 
В миреДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала