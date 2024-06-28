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Жена Байдена заявила о его готовности к дебатам с Трампом

Жена Байдена заявила о его готовности к дебатам с Трампом - РИА Новости, 28.06.2024

Жена Байдена заявила о его готовности к дебатам с Трампом

Президент США Джо Байден готов к дебатам со своим предшественником Дональдом Трампом, заявила первая леди Джилл Байден. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T01:56

2024-06-28T01:56

2024-06-28T01:57

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предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден готов к дебатам со своим предшественником Дональдом Трампом, заявила первая леди Джилл Байден. "Джо готов, он уверен, вы знаете, как хорош он в дебатах", - заявила Джилл на мероприятии сторонников демократов в Атланте, где вскоре начнутся дебаты кандидатов в президенты. Байден на неделю пропал из публичного поля и находился в загородной резиденции Кэмп Дэвид, где готовился к дебатам. Как сообщалось, специальный человек из команды действующего президента изображал его главного оппонента в разных версиях - от вежливого до агрессивного.

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