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Жена Байдена заявила о его готовности к дебатам с Трампом - РИА Новости, 28.06.2024
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01:56 28.06.2024 (обновлено: 01:57 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/bayden-1955976895.html
Жена Байдена заявила о его готовности к дебатам с Трампом
Жена Байдена заявила о его готовности к дебатам с Трампом - РИА Новости, 28.06.2024
Жена Байдена заявила о его готовности к дебатам с Трампом
Президент США Джо Байден готов к дебатам со своим предшественником Дональдом Трампом, заявила первая леди Джилл Байден. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T01:56
2024-06-28T01:57
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джо байден
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выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден готов к дебатам со своим предшественником Дональдом Трампом, заявила первая леди Джилл Байден. "Джо готов, он уверен, вы знаете, как хорош он в дебатах", - заявила Джилл на мероприятии сторонников демократов в Атланте, где вскоре начнутся дебаты кандидатов в президенты. Байден на неделю пропал из публичного поля и находился в загородной резиденции Кэмп Дэвид, где готовился к дебатам. Как сообщалось, специальный человек из команды действующего президента изображал его главного оппонента в разных версиях - от вежливого до агрессивного.
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в мире, сша, атланта, джилл байден, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джилл Байден, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Жена Байдена заявила о его готовности к дебатам с Трампом

Первая леди США Джилл Байден заявила, что Байден готов к дебатам с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден готов к дебатам со своим предшественником Дональдом Трампом, заявила первая леди Джилл Байден.
"Джо готов, он уверен, вы знаете, как хорош он в дебатах", - заявила Джилл на мероприятии сторонников демократов в Атланте, где вскоре начнутся дебаты кандидатов в президенты.
Байден на неделю пропал из публичного поля и находился в загородной резиденции Кэмп Дэвид, где готовился к дебатам. Как сообщалось, специальный человек из команды действующего президента изображал его главного оппонента в разных версиях - от вежливого до агрессивного.
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"Подлинное варварство". В CNN раскрыли, что Байден приготовил для дебатов
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В миреСШААтлантаДжилл БайденДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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