https://ria.ru/20240628/banki-1956109290.html

"Известия": банки обсуждают создание единого QR-кода

"Известия": банки обсуждают создание единого QR-кода - РИА Новости, 28.06.2024

"Известия": банки обсуждают создание единого QR-кода

"Сбер", Альфа и Т-Банк решили объединиться в консорциум для создания единого QR-кода для оплаты покупок, сервис может стать альтернативой системе быстрых... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:19

2024-06-28T14:19

2024-06-28T14:20

банки

россия

цифровой рубль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956106278_0:71:3306:1930_1920x0_80_0_0_a2b3d73971557dd41bc2939fa6b290e3.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Сбер", Альфа и Т-Банк решили объединиться в консорциум для создания единого QR-кода для оплаты покупок, сервис может стать альтернативой системе быстрых платежей, сообщают "Известия". Предполагается, что покупатель сможет отсканировать код, который перебросит его на страницу оплаты. Там клиент сможет выбрать способ платежа: Pay-сервис любого банка, Систему быстрых платежей или, например, цифровой рубль, BNPL-сервис. Трансакции при этом будут проходить через расчетный банк консорциума. "Сейчас на рынке существует сразу несколько решений, которые позволяют делать платежи по QR. Во-первых — система быстрых платежей (СБП), к которой подключились все российские банки. Но у крупнейших игроков есть и свои возможности оплаты по коду: например, SberPay или T-Pay. В таком количестве технологий легко запутаться", - отмечают "Известия". Создание консорциума пройдет в несколько этапов, следует из презентации проекта. Сначала от банков соберут заявки на присоединение к объединению, затем будут сформированы условия и правила управления консорциумом, после чего будет подписано соглашение о его создании. "Объединение банков — уже устойчивый тренд, основная цель которого — удобство клиентов. И единый QR-код — это один из вариантов взаимовыгодного сотрудничества всего сектора", — пояснил "Известиям" вице-президент Т-Банка Сергей Хромов. Идею поддерживает президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков. "Это повышает удобство платежных инструментов для жителей страны. Также развитие конкуренции помогает создать дополнительные точки опоры для инфраструктурной безопасности и бесперебойности работы платежной системы", — отметил он. По замыслу инициаторов проекта, создание консорциума позволит повысить качество платежных сервисов и увеличит вовлеченность клиентов во взаимодействие с банком благодаря развитию программ лояльности. При этом банки смогут сами управлять тарифной политикой оплаты по QR-коду. Сейчас при оплате по СБП установлены единые тарифы — не выше 0,7%. Это обеспечит приток средств для поддержки и развития платежной инфраструктуры, доступ к которым будет равным для всех участников консорциума, говорится в статье. Благодаря QR-коду консорциума эквайеры получат более широкие возможности, добавили в Т-Банке. Они смогут нарастить свои доходы благодаря дополнительным платежным сервисам (например, чаевые или BNPL-сервисы), а также лучше управлять данными о расчетах и аналитикой. "Конкурентам не просто договариваться, но если вместе заложить фундамент этой инфраструктуры, то дальше будет гораздо легче вместе внедрять новый функционал, новые сценарии и получать отличные результаты для клиентов уже завтра. На базе интерфейса единой платформы можно делать по-настоящему прорывные вещи", — приводит издание комментарий старшего вице-президента "Сбера" Дмитрия Малых.

https://ria.ru/20240628/komissiya-1956088769.html

https://ria.ru/20240627/eksperiment-1955797572.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, россия, цифровой рубль