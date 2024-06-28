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На юге Азербайджана произошло землетрясение - РИА Новости, 28.06.2024
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09:54 28.06.2024 (обновлено: 10:10 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/azerbaydzhan-1956028011.html
На юге Азербайджана произошло землетрясение
На юге Азербайджана произошло землетрясение - РИА Новости, 28.06.2024
На юге Азербайджана произошло землетрясение
На территории Лерикского района (юг Азербайджана - ред.) произошло землетрясение магнитудой 5, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:54
2024-06-28T10:10
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БАКУ, 28 июн - РИА Новости. На территории Лерикского района (юг Азербайджана - ред.) произошло землетрясение магнитудой 5, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. "28 июня в 07:43 (06:43 мск) на территории Лерикского района, в 27 км к востоку от станции "Лерик" было зафиксировано землетрясение магнитудой 5. Землетрясение ощущалось в эпицентре около 5 баллов, в прилегающих Лерикском, Лянкяранском, Астаринском, Ярдымлинском, Масаллинском и Джалилабадском районах - 4 балла", - говорится в сообщении. По данным сейсмологов, глубина очага землетрясения составила 18 км.
https://ria.ru/20240628/zemletryasenie-1956010249.html
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в мире, азербайджан
В мире, Азербайджан
На юге Азербайджана произошло землетрясение

На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5 баллов

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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БАКУ, 28 июн - РИА Новости. На территории Лерикского района (юг Азербайджана - ред.) произошло землетрясение магнитудой 5, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
«
"28 июня в 07:43 (06:43 мск) на территории Лерикского района, в 27 км к востоку от станции "Лерик" было зафиксировано землетрясение магнитудой 5. Землетрясение ощущалось в эпицентре около 5 баллов, в прилегающих Лерикском, Лянкяранском, Астаринском, Ярдымлинском, Масаллинском и Джалилабадском районах - 4 балла", - говорится в сообщении.
По данным сейсмологов, глубина очага землетрясения составила 18 км.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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