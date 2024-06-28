https://ria.ru/20240628/ataka-1956202141.html

Два украинских дрона атаковали Белгород

Два украинских дрона атаковали Белгород - РИА Новости, 28.06.2024

Два украинских дрона атаковали Белгород

Два украинских дрона-камикадзе атаковали Белгород, при атаке одного из них пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:33

2024-06-28T18:33

2024-06-28T19:06

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Два украинских дрона-камикадзе атаковали Белгород, при атаке одного из них пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали город Белгород. В результате атаки одного БПЛА пострадал мужчина — у него открытая рана бедра. Бригадой скорой он был доставлен в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается, состояние оценивается медиками как удовлетворительное", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что еще один дрон совершил падение на козырек социального объекта. В здании осколками посечены крыша и фасад.

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

белгород

белгородская область

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Наталья Макарова

белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область