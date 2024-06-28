https://ria.ru/20240628/ataka-1956202141.html
Два украинских дрона атаковали Белгород
Два украинских дрона атаковали Белгород - РИА Новости, 28.06.2024
Два украинских дрона атаковали Белгород
Два украинских дрона-камикадзе атаковали Белгород, при атаке одного из них пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:33
2024-06-28T18:33
2024-06-28T19:06
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Два украинских дрона-камикадзе атаковали Белгород, при атаке одного из них пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали город Белгород. В результате атаки одного БПЛА пострадал мужчина — у него открытая рана бедра. Бригадой скорой он был доставлен в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается, состояние оценивается медиками как удовлетворительное", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что еще один дрон совершил падение на козырек социального объекта. В здании осколками посечены крыша и фасад.
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Два украинских дрона атаковали Белгород
Гладков сообщил, что два беспилотника ВСУ атаковали Белгород, пострадал мужчина