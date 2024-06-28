https://ria.ru/20240628/artilleriya-1955988333.html

Артиллерия парализовала украинский батальон на правом берегу Днепра

Артиллерия парализовала украинский батальон на правом берегу Днепра - РИА Новости, 28.06.2024

Артиллерия парализовала украинский батальон на правом берегу Днепра

Десантники отдельной артиллерийской бригады ВДВ группировки войск "Днепр" парализовали украинский батальон, уничтожив на правом берегу Днепра его пункт... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:01

2024-06-28T05:01

2024-06-28T05:02

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 июн - РИА Новости. Десантники отдельной артиллерийской бригады ВДВ группировки войск "Днепр" парализовали украинский батальон, уничтожив на правом берегу Днепра его пункт управления вместе с находившимися на нем офицерами, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" десантников группировки войск "Днепр" ВС РФ своим точным ударом уничтожил пункт управления подразделениями украинской армии. В перехваченном радиообмене противник сообщал, что при ударе погибли офицеры управления батальона и личный состав подразделений ВСУ", - подчеркнули в оборонном ведомстве. Кадры боевой работы расчета пушки 2А36 "Гиацинт-Б" отдельной артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск группировки войск "Днепр" были переданы Минобороны России в распоряжение журналистов.

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Максим Горбачев

россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность