https://ria.ru/20240628/artilleriya-1955988333.html
Артиллерия парализовала украинский батальон на правом берегу Днепра
Артиллерия парализовала украинский батальон на правом берегу Днепра - РИА Новости, 28.06.2024
Артиллерия парализовала украинский батальон на правом берегу Днепра
Десантники отдельной артиллерийской бригады ВДВ группировки войск "Днепр" парализовали украинский батальон, уничтожив на правом берегу Днепра его пункт... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:01
2024-06-28T05:01
2024-06-28T05:02
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 июн - РИА Новости. Десантники отдельной артиллерийской бригады ВДВ группировки войск "Днепр" парализовали украинский батальон, уничтожив на правом берегу Днепра его пункт управления вместе с находившимися на нем офицерами, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" десантников группировки войск "Днепр" ВС РФ своим точным ударом уничтожил пункт управления подразделениями украинской армии. В перехваченном радиообмене противник сообщал, что при ударе погибли офицеры управления батальона и личный состав подразделений ВСУ", - подчеркнули в оборонном ведомстве. Кадры боевой работы расчета пушки 2А36 "Гиацинт-Б" отдельной артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск группировки войск "Днепр" были переданы Минобороны России в распоряжение журналистов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллерия парализовала украинский батальон на правом берегу Днепра
Расчет "Гиацинт-Б" парализовал украинский батальон на правом берегу Днепра