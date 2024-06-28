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Армения планирует участвовать в июльском саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 28.06.2024
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20:57 28.06.2024 (обновлено: 21:57 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/armeniya-1956227837.html
Армения планирует участвовать в июльском саммите НАТО в Вашингтоне
Армения планирует участвовать в июльском саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 28.06.2024
Армения планирует участвовать в июльском саммите НАТО в Вашингтоне
Армения планирует принять участие в июльском саммите НАТО в США, сообщила официальный представитель МИД республики Ани Бадалян агентству Sputnik. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T20:57
2024-06-28T21:57
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Армения планирует принять участие в июльском саммите НАТО в США, сообщила официальный представитель МИД республики Ани Бадалян агентству Sputnik.&quot;Армения подтвердила свое участие в этих мероприятиях&quot;, — говорится в сообщении.Уточняется, что приглашение предполагает присутствие на мероприятиях, приуроченных к 75-летию создания Североатлантического альянса.Ранее помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США пригласили Армению и Азербайджан на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне. Мероприятие состоится 9-11 июля.
https://ria.ru/20240628/stoltenberg-1956095622.html
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в мире, армения, вашингтон (штат), европа, нато, сша
В мире, Армения, Вашингтон (штат), Европа, НАТО, США
Армения планирует участвовать в июльском саммите НАТО в Вашингтоне

Армения намерена участвовать в июльском саммите НАТО в Вашингтоне

© Sputnik / Andranik GhazaryanМИД Армении
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
МИД Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Армения планирует принять участие в июльском саммите НАТО в США, сообщила официальный представитель МИД республики Ани Бадалян агентству Sputnik.
«

"Армения подтвердила свое участие в этих мероприятиях", — говорится в сообщении.

Уточняется, что приглашение предполагает присутствие на мероприятиях, приуроченных к 75-летию создания Североатлантического альянса.
Ранее помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США пригласили Армению и Азербайджан на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне. Мероприятие состоится 9-11 июля.
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