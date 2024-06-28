https://ria.ru/20240628/armeniya-1956227837.html

Армения планирует участвовать в июльском саммите НАТО в Вашингтоне

Армения планирует участвовать в июльском саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 28.06.2024

Армения планирует участвовать в июльском саммите НАТО в Вашингтоне

Армения планирует принять участие в июльском саммите НАТО в США, сообщила официальный представитель МИД республики Ани Бадалян агентству Sputnik. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T20:57

2024-06-28T20:57

2024-06-28T21:57

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вашингтон (штат)

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Армения планирует принять участие в июльском саммите НАТО в США, сообщила официальный представитель МИД республики Ани Бадалян агентству Sputnik."Армения подтвердила свое участие в этих мероприятиях", — говорится в сообщении.Уточняется, что приглашение предполагает присутствие на мероприятиях, приуроченных к 75-летию создания Североатлантического альянса.Ранее помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США пригласили Армению и Азербайджан на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне. Мероприятие состоится 9-11 июля.

https://ria.ru/20240628/stoltenberg-1956095622.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, армения, вашингтон (штат), европа, нато, сша