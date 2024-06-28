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В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией - РИА Новости, 28.06.2024
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17:08 28.06.2024 (обновлено: 17:14 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/arest-1956174456.html
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией - РИА Новости, 28.06.2024
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
Гагрский районный суд арестовал в пятницу на 2 месяца еще троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:08
2024-06-28T17:14
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СУХУМ, 28 июн - РИА Новости. Гагрский районный суд арестовал в пятницу на 2 месяца еще троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района."Еще троим задержанным подозреваемым в перестрелке суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста", - сообщили в прокуратуре.В четверг Гагрский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на 2 месяца для троих подозреваемых. В отношении седьмого подозреваемого суд изберет меру пресечения на следующей неделе.Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия. Всего было задержано семь подозреваемых в перестрелке на границе. Ранее глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил РИА Новости, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт.
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абхазия, россия
Абхазия, Россия
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией

Троих подозреваемых в перестрелке на границе Абхазии с РФ арестовали на 2 месяца

© Sputnik / Томас ТхайцукГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Граница России и Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 28 июн - РИА Новости. Гагрский районный суд арестовал в пятницу на 2 месяца еще троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района.
«
"Еще троим задержанным подозреваемым в перестрелке суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста", - сообщили в прокуратуре.
В четверг Гагрский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на 2 месяца для троих подозреваемых. В отношении седьмого подозреваемого суд изберет меру пресечения на следующей неделе.
Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия. Всего было задержано семь подозреваемых в перестрелке на границе. Ранее глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил РИА Новости, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт.
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
МВД Абхазии установило личности участников перестрелки на границе с Россией
24 июня, 12:31
 
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