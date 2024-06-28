https://ria.ru/20240628/arest-1956174456.html
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией - РИА Новости, 28.06.2024
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
Гагрский районный суд арестовал в пятницу на 2 месяца еще троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:08
2024-06-28T17:08
2024-06-28T17:14
абхазия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_21:0:1066:588_1920x0_80_0_0_b3daec18be4326ae13dd8b03e4a1b0d1.jpg
СУХУМ, 28 июн - РИА Новости. Гагрский районный суд арестовал в пятницу на 2 месяца еще троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района."Еще троим задержанным подозреваемым в перестрелке суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста", - сообщили в прокуратуре.В четверг Гагрский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на 2 месяца для троих подозреваемых. В отношении седьмого подозреваемого суд изберет меру пресечения на следующей неделе.Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия. Всего было задержано семь подозреваемых в перестрелке на границе. Ранее глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил РИА Новости, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт.
https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1955029440.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_152:0:936:588_1920x0_80_0_0_db1d4e77422efc1ec349006eedef187d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия
В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
Троих подозреваемых в перестрелке на границе Абхазии с РФ арестовали на 2 месяца
СУХУМ, 28 июн - РИА Новости. Гагрский районный суд арестовал в пятницу на 2 месяца еще троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района.
«
"Еще троим задержанным подозреваемым в перестрелке суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста", - сообщили в прокуратуре.
В четверг Гагрский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на 2 месяца для троих подозреваемых. В отношении седьмого подозреваемого суд изберет меру пресечения на следующей неделе.
Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия. Всего было задержано семь подозреваемых в перестрелке на границе. Ранее глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил РИА Новости, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт.