https://ria.ru/20240628/arest-1956174456.html

В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией

В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией - РИА Новости, 28.06.2024

В Абхазии арестовали подозреваемых в перестрелке на границе с Россией

Гагрский районный суд арестовал в пятницу на 2 месяца еще троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:08

2024-06-28T17:08

2024-06-28T17:14

абхазия

россия

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СУХУМ, 28 июн - РИА Новости. Гагрский районный суд арестовал в пятницу на 2 месяца еще троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района."Еще троим задержанным подозреваемым в перестрелке суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста", - сообщили в прокуратуре.В четверг Гагрский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на 2 месяца для троих подозреваемых. В отношении седьмого подозреваемого суд изберет меру пресечения на следующей неделе.Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия. Всего было задержано семь подозреваемых в перестрелке на границе. Ранее глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил РИА Новости, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт.

https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1955029440.html

абхазия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, россия