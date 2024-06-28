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Пакистан ждет начала третьей встречи по Афганистану в Дохе - РИА Новости, 28.06.2024
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17:21 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/afganistan-1956178654.html
Пакистан ждет начала третьей встречи по Афганистану в Дохе
Пакистан ждет начала третьей встречи по Афганистану в Дохе - РИА Новости, 28.06.2024
Пакистан ждет начала третьей встречи по Афганистану в Дохе
Пакистанская сторона "с нетерпением ожидает" начала третьей встречи по Афганистану в Дохе и надеется, что временное правительство страны предпримет все... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:21
2024-06-28T17:21
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доха
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ИСЛАМАБАД, 28 июн - РИА Новости. Пакистанская сторона "с нетерпением ожидает" начала третьей встречи по Афганистану в Дохе и надеется, что временное правительство страны предпримет все необходимые меры для искоренения убежищ террористов на своей территории, сообщил РИА Новости специальный представитель Пакистана по Афганистану и представитель страны на третьей встрече по Афганистану в Дохе Асиф Дуррани. Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявлял, что очередная встреча спецпредставителей по Афганистану и генсека ООН должна пройти в Катарской столице 30 июня - 1 июля. "Мы с нетерпением ожидаем начала третьей встрече по Афганистану в Дохе в целях содействия диалогу с Временным правительством Афганистана. Мы надеемся, что Временное правительство Афганистана предпримет срочные шаги по искоренению убежищ террористов в стране, включая Техрик-э Талибан Пакистан ("Движение талибов Пакистана"*, ТТП - ред)", - сказал Дуррани. Собеседник агентства также отметил надежду своей страны на решения ряда вопросов, связанных с Афганистаном, как со стороны Кабула, так и со стороны внешних актеров, включая ситуацию с правами человека в целом и правами женщин в частности. "Мы также надеемся, что счета Афганистана будут разморожены, и банки страны смогут вести нормальную деятельность со всем миром", - добавил Дуррани. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа 2021 года из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.
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афганистан, доха, пакистан, в мире
Афганистан, Доха, Пакистан, В мире
Пакистан ждет начала третьей встречи по Афганистану в Дохе

Спецпредставитель: Пакистан ждет начала третьей встречи по Афганистану в Дохе

© www.pakistan.mid.ruПакистан
Пакистан
© www.pakistan.mid.ru
Пакистан. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 28 июн - РИА Новости. Пакистанская сторона "с нетерпением ожидает" начала третьей встречи по Афганистану в Дохе и надеется, что временное правительство страны предпримет все необходимые меры для искоренения убежищ террористов на своей территории, сообщил РИА Новости специальный представитель Пакистана по Афганистану и представитель страны на третьей встрече по Афганистану в Дохе Асиф Дуррани.
Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявлял, что очередная встреча спецпредставителей по Афганистану и генсека ООН должна пройти в Катарской столице 30 июня - 1 июля.
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"Мы с нетерпением ожидаем начала третьей встрече по Афганистану в Дохе в целях содействия диалогу с Временным правительством Афганистана. Мы надеемся, что Временное правительство Афганистана предпримет срочные шаги по искоренению убежищ террористов в стране, включая Техрик-э Талибан Пакистан ("Движение талибов Пакистана"*, ТТП - ред)", - сказал Дуррани.
Собеседник агентства также отметил надежду своей страны на решения ряда вопросов, связанных с Афганистаном, как со стороны Кабула, так и со стороны внешних актеров, включая ситуацию с правами человека в целом и правами женщин в частности.
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"Мы также надеемся, что счета Афганистана будут разморожены, и банки страны смогут вести нормальную деятельность со всем миром", - добавил Дуррани.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа 2021 года из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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