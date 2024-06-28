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Московские специалисты приступили к проведению аэрации из-за жары в столице - РИА Новости, 28.06.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:04 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/aeratsiya-1956132403.html
Московские специалисты приступили к проведению аэрации из-за жары в столице
Московские специалисты приступили к проведению аэрации из-за жары в столице - РИА Новости, 28.06.2024
Московские специалисты приступили к проведению аэрации из-за жары в столице
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению аэрации (естественному насыщению воздуха кислородом) в Москве из-за жаркой погоды, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:04
2024-06-28T15:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению аэрации (естественному насыщению воздуха кислородом) в Москве из-за жаркой погоды, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, сегодня и в ближайшие дни температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-32 градусов. В связи с этим специалисты Комплекса городского хозяйства в цикличном режиме проводят промывку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части. Кроме того, выполняется аэрация воздуха – струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу дорог в жаркие дни, уровень деформации асфальта удается существенно снизить. "Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Московские специалисты приступили к проведению аэрации из-за жары в столице

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАэрация проезжей части в Москве
Аэрация проезжей части в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аэрация проезжей части в Москве
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению аэрации (естественному насыщению воздуха кислородом) в Москве из-за жаркой погоды, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня и в ближайшие дни температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-32 градусов. В связи с этим специалисты Комплекса городского хозяйства в цикличном режиме проводят промывку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части. Кроме того, выполняется аэрация воздуха – струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.
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В ведомстве отметили, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу дорог в жаркие дни, уровень деформации асфальта удается существенно снизить.
"Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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