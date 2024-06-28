https://ria.ru/20240628/aeratsiya-1956132403.html

Московские специалисты приступили к проведению аэрации из-за жары в столице

Московские специалисты приступили к проведению аэрации из-за жары в столице - РИА Новости, 28.06.2024

Московские специалисты приступили к проведению аэрации из-за жары в столице

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению аэрации (естественному насыщению воздуха кислородом) в Москве из-за жаркой погоды, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:04

2024-06-28T15:04

2024-06-28T15:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению аэрации (естественному насыщению воздуха кислородом) в Москве из-за жаркой погоды, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, сегодня и в ближайшие дни температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-32 градусов. В связи с этим специалисты Комплекса городского хозяйства в цикличном режиме проводят промывку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части. Кроме того, выполняется аэрация воздуха – струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу дорог в жаркие дни, уровень деформации асфальта удается существенно снизить. "Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240628/moskva-1956059074.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы