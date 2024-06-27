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В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах теплового удара
В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах теплового удара - РИА Новости, 27.06.2024
В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах теплового удара
Признаками теплового удара являются повышенная температура тела, изменение психического состояния, спутанность сознания, невнятная речь, учащенное дыхание и... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:48
2024-06-27T09:48
2024-06-27T09:48
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Признаками теплового удара являются повышенная температура тела, изменение психического состояния, спутанность сознания, невнятная речь, учащенное дыхание и головная боль, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "К признакам теплового удара относится повышенная температура тела, изменение психического состояния или поведения. В результате теплового удара могут возникнуть спутанность сознания, возбуждение, невнятная речь, раздражительность, бред, судороги и кома",- говорится в сообщении. Еще одним признаком является нарушение потоотделения, кожный покров будет горячий и сухой на ощупь, уточнили в пресс-службе. Частыми симптомами теплового удара являются тошнота и рвота, а также судороги, покраснение кожи, учащенное дыхание и пульс, головная боль, жажда, отметили в ведомстве. С целью профилактики теплового и солнечного удара рекомендуется меньше находиться под прямыми солнечными лучами, носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка или льна и головной убор, соблюдать питьевой режим - употреблять не меньше 2,5-3 литров воды в сутки, не заниматься активным спортом, пояснили в Роспотребнадзоре. Кроме того, следует воздержаться от плотных приемов пищи и алкоголя, лучше отдать предпочтение кисломолочным продуктам и овощам, подчеркнули в пресс-службе. В наиболее активные солнечные часы с 12.00 до 16.00 необходимо защищать все участки тела от попадания солнечных лучей, используя закрытую одежду и солнцезащитные кремы, зонт от солнца, добавили в ведомстве. "Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, так как любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового и солнечного удара, по возможности принимайте прохладный душ несколько раз в день",- советуют в Роспотребнадзоре.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах теплового удара
Признаками теплового удара являются повышенная температура, спутанность сознания
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Признаками теплового удара являются повышенная температура тела, изменение психического состояния, спутанность сознания, невнятная речь, учащенное дыхание и головная боль, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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"К признакам теплового удара относится повышенная температура тела, изменение психического состояния или поведения. В результате теплового удара могут возникнуть спутанность сознания, возбуждение, невнятная речь, раздражительность, бред, судороги и кома",- говорится в сообщении.
Еще одним признаком является нарушение потоотделения, кожный покров будет горячий и сухой на ощупь, уточнили в пресс-службе. Частыми симптомами теплового удара являются тошнота и рвота, а также судороги, покраснение кожи, учащенное дыхание и пульс, головная боль, жажда, отметили в ведомстве.
С целью профилактики теплового и солнечного удара рекомендуется меньше находиться под прямыми солнечными лучами, носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка или льна и головной убор, соблюдать питьевой режим - употреблять не меньше 2,5-3 литров воды в сутки, не заниматься активным спортом, пояснили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, следует воздержаться от плотных приемов пищи и алкоголя, лучше отдать предпочтение кисломолочным продуктам и овощам, подчеркнули в пресс-службе.
В наиболее активные солнечные часы с 12.00 до 16.00 необходимо защищать все участки тела от попадания солнечных лучей, используя закрытую одежду и солнцезащитные кремы, зонт от солнца, добавили в ведомстве.
"Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, так как любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового и солнечного удара, по возможности принимайте прохладный душ несколько раз в день",- советуют в Роспотребнадзоре.