https://ria.ru/20240627/zhara-1955774988.html

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах теплового удара

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах теплового удара - РИА Новости, 27.06.2024

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах теплового удара

Признаками теплового удара являются повышенная температура тела, изменение психического состояния, спутанность сознания, невнятная речь, учащенное дыхание и... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:48

2024-06-27T09:48

2024-06-27T09:48

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Признаками теплового удара являются повышенная температура тела, изменение психического состояния, спутанность сознания, невнятная речь, учащенное дыхание и головная боль, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "К признакам теплового удара относится повышенная температура тела, изменение психического состояния или поведения. В результате теплового удара могут возникнуть спутанность сознания, возбуждение, невнятная речь, раздражительность, бред, судороги и кома",- говорится в сообщении. Еще одним признаком является нарушение потоотделения, кожный покров будет горячий и сухой на ощупь, уточнили в пресс-службе. Частыми симптомами теплового удара являются тошнота и рвота, а также судороги, покраснение кожи, учащенное дыхание и пульс, головная боль, жажда, отметили в ведомстве. С целью профилактики теплового и солнечного удара рекомендуется меньше находиться под прямыми солнечными лучами, носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка или льна и головной убор, соблюдать питьевой режим - употреблять не меньше 2,5-3 литров воды в сутки, не заниматься активным спортом, пояснили в Роспотребнадзоре. Кроме того, следует воздержаться от плотных приемов пищи и алкоголя, лучше отдать предпочтение кисломолочным продуктам и овощам, подчеркнули в пресс-службе. В наиболее активные солнечные часы с 12.00 до 16.00 необходимо защищать все участки тела от попадания солнечных лучей, используя закрытую одежду и солнцезащитные кремы, зонт от солнца, добавили в ведомстве. "Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, так как любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового и солнечного удара, по возможности принимайте прохладный душ несколько раз в день",- советуют в Роспотребнадзоре.

https://radiosputnik.ru/20240618/kupanie-1953450381.html

https://ria.ru/20240214/dzhermuk-1927439513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)