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Слова Зеленского о конце конфликта вызвали недоумение на Западе
Слова Зеленского о конце конфликта вызвали недоумение на Западе - РИА Новости, 27.06.2024
Слова Зеленского о конце конфликта вызвали недоумение на Западе
Владимир Зеленский выступает за окончание конфликта, но при этом все еще не хочет заключить мир с Россией, заметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:54
2024-06-27T17:54
2024-06-27T20:26
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выступает за окончание конфликта, но при этом все еще не хочет заключить мир с Россией, заметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.В четверг Зеленский по прибытии на саммит Евросоюза в Брюссель заявил, что он не хочет затягивания конфликта из-за больших потерь ВСУ."Зеленский наконец признает, какие разрушительные потери Украина понесла и продолжает нести при его диктатуре. И все же он по-прежнему отвергает мир с Россией?" — написал Боуз.По словам журналиста, Зеленский никогда не перестанет быть актером.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условиях для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев обязан отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
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Слова Зеленского о конце конфликта вызвали недоумение на Западе
Боуз: Зеленский хочет окончания конфликта, но отвергает мир с Россией