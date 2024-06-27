Рейтинг@Mail.ru
Слова Зеленского о конце конфликта вызвали недоумение на Западе - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 27.06.2024 (обновлено: 20:26 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955918724.html
Слова Зеленского о конце конфликта вызвали недоумение на Западе
Слова Зеленского о конце конфликта вызвали недоумение на Западе - РИА Новости, 27.06.2024
Слова Зеленского о конце конфликта вызвали недоумение на Западе
Владимир Зеленский выступает за окончание конфликта, но при этом все еще не хочет заключить мир с Россией, заметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:54
2024-06-27T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
бельгия
украина
россия
евросоюз
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_0:155:2125:1350_1920x0_80_0_0_89f5bc26f95d9523e2be804494a9e88f.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выступает за окончание конфликта, но при этом все еще не хочет заключить мир с Россией, заметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.В четверг Зеленский по прибытии на саммит Евросоюза в Брюссель заявил, что он не хочет затягивания конфликта из-за больших потерь ВСУ."Зеленский наконец признает, какие разрушительные потери Украина понесла и продолжает нести при его диктатуре. И все же он по-прежнему отвергает мир с Россией?" — написал Боуз.По словам журналиста, Зеленский никогда не перестанет быть актером.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условиях для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев обязан отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240627/zapad-1955906285.html
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955883841.html
бельгия
украина
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_237:0:2125:1416_1920x0_80_0_0_2192cfc9f1c0170269fc65b1eac77c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, украина, россия, евросоюз, владимир зеленский, владимир путин, брюссель, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бельгия, Украина, Россия, Евросоюз, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Брюссель, Вооруженные силы Украины, НАТО
Слова Зеленского о конце конфликта вызвали недоумение на Западе

Боуз: Зеленский хочет окончания конфликта, но отвергает мир с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выступает за окончание конфликта, но при этом все еще не хочет заключить мир с Россией, заметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
В четверг Зеленский по прибытии на саммит Евросоюза в Брюссель заявил, что он не хочет затягивания конфликта из-за больших потерь ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки
Вчера, 17:14
"Зеленский наконец признает, какие разрушительные потери Украина понесла и продолжает нести при его диктатуре. И все же он по-прежнему отвергает мир с Россией?" — написал Боуз.
По словам журналиста, Зеленский никогда не перестанет быть актером.
Президент Владимир Путин в июне рассказал об условиях для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев обязан отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Мы в большой беде": в США сделали тревожное заявление об Украине
Вчера, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБельгияУкраинаРоссияЕвросоюзВладимир ЗеленскийВладимир ПутинБрюссельВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала