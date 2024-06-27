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Столтенберг встретится с Зеленским в Брюсселе - РИА Новости, 27.06.2024
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14:20 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955856839.html
Столтенберг встретится с Зеленским в Брюсселе
Столтенберг встретится с Зеленским в Брюсселе - РИА Новости, 27.06.2024
Столтенберг встретится с Зеленским в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг примет в штаб-квартире альянса Владимира Зеленского во время его визита в Брюссель на саммит ЕС, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:20
2024-06-27T14:20
в мире
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг примет в штаб-квартире альянса Владимира Зеленского во время его визита в Брюссель на саммит ЕС, сообщили в пресс-службе Североатлантического блока. "В четверг 27 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг примет Владимира Зеленского в штаб-квартире в Брюсселе", - говорится в сообщении пресс-службы. Сообщается также, что предварительно никаких мероприятий для СМИ не запланировано.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, брюссель
В мире, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, Брюссель
Столтенберг встретится с Зеленским в Брюсселе

Столтенберг примет Зеленского в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг примет в штаб-квартире альянса Владимира Зеленского во время его визита в Брюссель на саммит ЕС, сообщили в пресс-службе Североатлантического блока.
"В четверг 27 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг примет Владимира Зеленского в штаб-квартире в Брюсселе", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается также, что предварительно никаких мероприятий для СМИ не запланировано.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
 
В миреВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТОБрюссель
 
 
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