https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955856839.html

Столтенберг встретится с Зеленским в Брюсселе

Столтенберг встретится с Зеленским в Брюсселе - РИА Новости, 27.06.2024

Столтенберг встретится с Зеленским в Брюсселе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг примет в штаб-квартире альянса Владимира Зеленского во время его визита в Брюссель на саммит ЕС, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:20

2024-06-27T14:20

2024-06-27T14:20

в мире

владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг примет в штаб-квартире альянса Владимира Зеленского во время его визита в Брюссель на саммит ЕС, сообщили в пресс-службе Североатлантического блока. "В четверг 27 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг примет Владимира Зеленского в штаб-квартире в Брюсселе", - говорится в сообщении пресс-службы. Сообщается также, что предварительно никаких мероприятий для СМИ не запланировано.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

брюссель

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Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, брюссель