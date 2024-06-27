СМИ: Запад пошел на отчаянный шаг из страха перед истерикой Зеленского

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NYT: НАТО хочет успокоить Зеленского обещаниями поддержки перед саммитом
© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. НАТО попытается "успокоить" Владимира Зеленского обещанием долгосрочной поддержки, пишет New York Times.
"Есть надежда, что миссия и обязательства, которые она представляет, удовлетворят Зеленского и приведут к более спокойному саммиту, чем предыдущий, год назад в Вильнюсе, где он ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве", — говорится в публикации.
"Есть надежда, что миссия и обязательства, которые она представляет, удовлетворят Зеленского и приведут к более спокойному саммиту, чем предыдущий, год назад в Вильнюсе, где он ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве", — говорится в публикации.
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Издание пишет, что Киев и некоторые страны Центральной Европы горячо надеялись, что Украине на встрече, которая пройдет с 9 по 11 июля, предложат переговоры о членстве в НАТО. Но вместо этого альянс объявит о намерении создать миссию в Германии для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, отмечает NYT.
В статье указывается, что американская администрация и руководство НАТО пытаются таким образом дать Киеву на саммите что-то существенное, не отказываясь при этом от своего мнения о том, что Украине не время вступать в альянс.
В статье указывается, что американская администрация и руководство НАТО пытаются таким образом дать Киеву на саммите что-то существенное, не отказываясь при этом от своего мнения о том, что Украине не время вступать в альянс.