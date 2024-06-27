https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955758393.html

СМИ: Запад пошел на отчаянный шаг из страха перед истерикой Зеленского

СМИ: Запад пошел на отчаянный шаг из страха перед истерикой Зеленского - РИА Новости, 27.06.2024

СМИ: Запад пошел на отчаянный шаг из страха перед истерикой Зеленского

НАТО попытается "успокоить" Владимира Зеленского обещанием долгосрочной поддержки, пишет New York Times. "Есть надежда, что миссия и обязательства, которые она... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:48

2024-06-27T08:48

2024-06-27T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

нато

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_974358bf9c971e53e84f42ca0cad3e85.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. НАТО попытается "успокоить" Владимира Зеленского обещанием долгосрочной поддержки, пишет New York Times. "Есть надежда, что миссия и обязательства, которые она представляет, удовлетворят Зеленского и приведут к более спокойному саммиту, чем предыдущий, год назад в Вильнюсе, где он ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве", — говорится в публикации. Издание пишет, что Киев и некоторые страны Центральной Европы горячо надеялись, что Украине на встрече, которая пройдет с 9 по 11 июля, предложат переговоры о членстве в НАТО. Но вместо этого альянс объявит о намерении создать миссию в Германии для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, отмечает NYT. В статье указывается, что американская администрация и руководство НАТО пытаются таким образом дать Киеву на саммите что-то существенное, не отказываясь при этом от своего мнения о том, что Украине не время вступать в альянс.

https://ria.ru/20240627/putin-1955778947.html

https://ria.ru/20240627/rossiya-1955811025.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, нато, киев