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СМИ: Запад пошел на отчаянный шаг из страха перед истерикой Зеленского - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 27.06.2024 (обновлено: 12:38 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955758393.html
СМИ: Запад пошел на отчаянный шаг из страха перед истерикой Зеленского
СМИ: Запад пошел на отчаянный шаг из страха перед истерикой Зеленского - РИА Новости, 27.06.2024
СМИ: Запад пошел на отчаянный шаг из страха перед истерикой Зеленского
НАТО попытается "успокоить" Владимира Зеленского обещанием долгосрочной поддержки, пишет New York Times. "Есть надежда, что миссия и обязательства, которые она... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:48
2024-06-27T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
киев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. НАТО попытается "успокоить" Владимира Зеленского обещанием долгосрочной поддержки, пишет New York Times. "Есть надежда, что миссия и обязательства, которые она представляет, удовлетворят Зеленского и приведут к более спокойному саммиту, чем предыдущий, год назад в Вильнюсе, где он ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве", — говорится в публикации. Издание пишет, что Киев и некоторые страны Центральной Европы горячо надеялись, что Украине на встрече, которая пройдет с 9 по 11 июля, предложат переговоры о членстве в НАТО. Но вместо этого альянс объявит о намерении создать миссию в Германии для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, отмечает NYT. В статье указывается, что американская администрация и руководство НАТО пытаются таким образом дать Киеву на саммите что-то существенное, не отказываясь при этом от своего мнения о том, что Украине не время вступать в альянс.
https://ria.ru/20240627/putin-1955778947.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Киев
СМИ: Запад пошел на отчаянный шаг из страха перед истерикой Зеленского

NYT: НАТО хочет успокоить Зеленского обещаниями поддержки перед саммитом

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. НАТО попытается "успокоить" Владимира Зеленского обещанием долгосрочной поддержки, пишет New York Times.

"Есть надежда, что миссия и обязательства, которые она представляет, удовлетворят Зеленского и приведут к более спокойному саммиту, чем предыдущий, год назад в Вильнюсе, где он ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве", — говорится в публикации.
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Издание пишет, что Киев и некоторые страны Центральной Европы горячо надеялись, что Украине на встрече, которая пройдет с 9 по 11 июля, предложат переговоры о членстве в НАТО. Но вместо этого альянс объявит о намерении создать миссию в Германии для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, отмечает NYT.

В статье указывается, что американская администрация и руководство НАТО пытаются таким образом дать Киеву на саммите что-то существенное, не отказываясь при этом от своего мнения о том, что Украине не время вступать в альянс.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОКиев
 
 
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