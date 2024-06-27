https://ria.ru/20240627/zayavleniya-1955968829.html

Антонов раскритиковал заявления Госдепа о нарушениях прав верующих в России

Антонов раскритиковал заявления Госдепа о нарушениях прав верующих в России - РИА Новости, 27.06.2024

Антонов раскритиковал заявления Госдепа о нарушениях прав верующих в России

Заявления госдепа о нарушениях прав верующих в России неприемлемы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T23:39

2024-06-27T23:39

2024-06-27T23:39

россия

сша

вашингтон (штат)

анатолий антонов

государственный департамент сша

украинская православная церковь

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Заявления госдепа о нарушениях прав верующих в России неприемлемы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Считаем неприемлемыми обвинения в якобы попрании Россией прав верующих и отсутствии у нас межконфессионального согласия. Очевидно, что, прикрываясь правозащитной повесткой, Вашингтон в очередной раз тщетно пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране, спровоцировать разлад между представителями различных этносов и религий", - говорится в распространенном посольством комментарии Антонова. Так он оценил доклад государственного департамента США о свободе вероисповедания в мире в 2023 году. "Всем известно, к чему приводит мнимая забота администрации о соблюдении свободы вероисповедания. Спровоцированная американцами межконфессиональная напряженность на Ближнем Востоке, в Северной Африке и бывшей Югославии – печальное тому подтверждение. Претендуя на статус "мирового судьи" и борца за свободы, власти США придерживаются лицемерных и избирательных подходов. Здесь не считают нужным осудить бесчинства режима (Владимира) Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви, дежурно призывая служителей УПЦ к диалогу", - подчеркнул Антонов. По его словам, "правозащитная ситуация в самих Соединенных Штатах переполнена изъянами". "Среди нарастающих проблем – поляризация общества на фоне разгула антисемитизма и исламофобии, насаждение неолиберальной повестки в ущерб традиционным семейным и религиозным ценностям, полицейский произвол, многочисленные группы ненависти, которым разрешается маршировать по улицам американских городов с нацистской символикой и антиеврейскими лозунгами, рост числа бездомных. Список далеко не исчерпывающий. Госдепу имело бы смысл включить в доклад отдельный раздел по США. Интересно, какую оценку поставила бы себе администрация? На ум приходит сюжет известной картины "Опять двойка", - добавил он.

https://ria.ru/20240622/antonov-1954662963.html

https://ria.ru/20240615/ssha-1953055257.html

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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, государственный департамент сша, украинская православная церковь