Рейтинг@Mail.ru
Антонов раскритиковал заявления Госдепа о нарушениях прав верующих в России - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/zayavleniya-1955968829.html
Антонов раскритиковал заявления Госдепа о нарушениях прав верующих в России
Антонов раскритиковал заявления Госдепа о нарушениях прав верующих в России - РИА Новости, 27.06.2024
Антонов раскритиковал заявления Госдепа о нарушениях прав верующих в России
Заявления госдепа о нарушениях прав верующих в России неприемлемы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T23:39
2024-06-27T23:39
россия
сша
вашингтон (штат)
анатолий антонов
государственный департамент сша
украинская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_0:60:3073:1789_1920x0_80_0_0_af368f8eab3dcbc18e6cbef25b4a949f.jpg
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Заявления госдепа о нарушениях прав верующих в России неприемлемы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Считаем неприемлемыми обвинения в якобы попрании Россией прав верующих и отсутствии у нас межконфессионального согласия. Очевидно, что, прикрываясь правозащитной повесткой, Вашингтон в очередной раз тщетно пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране, спровоцировать разлад между представителями различных этносов и религий", - говорится в распространенном посольством комментарии Антонова. Так он оценил доклад государственного департамента США о свободе вероисповедания в мире в 2023 году. "Всем известно, к чему приводит мнимая забота администрации о соблюдении свободы вероисповедания. Спровоцированная американцами межконфессиональная напряженность на Ближнем Востоке, в Северной Африке и бывшей Югославии – печальное тому подтверждение. Претендуя на статус "мирового судьи" и борца за свободы, власти США придерживаются лицемерных и избирательных подходов. Здесь не считают нужным осудить бесчинства режима (Владимира) Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви, дежурно призывая служителей УПЦ к диалогу", - подчеркнул Антонов. По его словам, "правозащитная ситуация в самих Соединенных Штатах переполнена изъянами". "Среди нарастающих проблем – поляризация общества на фоне разгула антисемитизма и исламофобии, насаждение неолиберальной повестки в ущерб традиционным семейным и религиозным ценностям, полицейский произвол, многочисленные группы ненависти, которым разрешается маршировать по улицам американских городов с нацистской символикой и антиеврейскими лозунгами, рост числа бездомных. Список далеко не исчерпывающий. Госдепу имело бы смысл включить в доклад отдельный раздел по США. Интересно, какую оценку поставила бы себе администрация? На ум приходит сюжет известной картины "Опять двойка", - добавил он.
https://ria.ru/20240622/antonov-1954662963.html
https://ria.ru/20240615/ssha-1953055257.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_a03418c06ca9d1e2d88b1afa0b591e78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, государственный департамент сша, украинская православная церковь
Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Государственный департамент США, Украинская православная церковь
Антонов раскритиковал заявления Госдепа о нарушениях прав верующих в России

Антонов: заявления Госдепа о нарушениях прав верующих в России неприемлемы

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШААнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Заявления госдепа о нарушениях прав верующих в России неприемлемы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Считаем неприемлемыми обвинения в якобы попрании Россией прав верующих и отсутствии у нас межконфессионального согласия. Очевидно, что, прикрываясь правозащитной повесткой, Вашингтон в очередной раз тщетно пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране, спровоцировать разлад между представителями различных этносов и религий", - говорится в распространенном посольством комментарии Антонова.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Антонов оценил динамику деградации отношений России и США
22 июня, 07:26
Так он оценил доклад государственного департамента США о свободе вероисповедания в мире в 2023 году.
"Всем известно, к чему приводит мнимая забота администрации о соблюдении свободы вероисповедания. Спровоцированная американцами межконфессиональная напряженность на Ближнем Востоке, в Северной Африке и бывшей Югославии – печальное тому подтверждение. Претендуя на статус "мирового судьи" и борца за свободы, власти США придерживаются лицемерных и избирательных подходов. Здесь не считают нужным осудить бесчинства режима (Владимира) Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви, дежурно призывая служителей УПЦ к диалогу", - подчеркнул Антонов.
По его словам, "правозащитная ситуация в самих Соединенных Штатах переполнена изъянами". "Среди нарастающих проблем – поляризация общества на фоне разгула антисемитизма и исламофобии, насаждение неолиберальной повестки в ущерб традиционным семейным и религиозным ценностям, полицейский произвол, многочисленные группы ненависти, которым разрешается маршировать по улицам американских городов с нацистской символикой и антиеврейскими лозунгами, рост числа бездомных. Список далеко не исчерпывающий. Госдепу имело бы смысл включить в доклад отдельный раздел по США. Интересно, какую оценку поставила бы себе администрация? На ум приходит сюжет известной картины "Опять двойка", - добавил он.
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Антонов рассказал, как спецслужбы США подвергали унижениям граждан России
15 июня, 01:53
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Анатолий АнтоновГосударственный департамент СШАУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала