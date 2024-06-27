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Захарова одной фразой ответила на дерзкий план Польши в отношении России - РИА Новости, 27.06.2024
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10:56 27.06.2024 (обновлено: 11:03 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/zakharova-1955796955.html
Захарова одной фразой ответила на дерзкий план Польши в отношении России
Захарова одной фразой ответила на дерзкий план Польши в отношении России - РИА Новости, 27.06.2024
Захарова одной фразой ответила на дерзкий план Польши в отношении России
Призыв Польши и Прибалтики к ЕС построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией должна быть реализована особым способом, посчитала официальный... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:56
2024-06-27T11:03
в мире
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такер карлсон
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Призыв Польши и Прибалтики к ЕС построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией должна быть реализована особым способом, посчитала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Главное, чтобы шипами внутрь", — написала дипломат.Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились к Европейскому союзу с просьбой выделить деньги на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, передает агентство Reuters со ссылкой на письма глав четырех стран руководству ЕС.Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой наземной линии обороны примерно в 2,5 миллиарда евро.В письме уточняется, что планировать и возводить укрепления необходимо в координации с НАТО и военными требованиями альянса.Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955492711.html
https://ria.ru/20240626/zabor-1955662646.html
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в мире, польша, россия, белоруссия, мария захарова, владимир путин, такер карлсон, евросоюз, нато
В мире, Польша, Россия, Белоруссия, Мария Захарова, Владимир Путин, Такер Карлсон, Евросоюз, НАТО
Захарова одной фразой ответила на дерзкий план Польши в отношении России

Захарова: линия обороны ЕС на границе с РФ должна быть шипами внутрь

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Призыв Польши и Прибалтики к ЕС построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией должна быть реализована особым способом, посчитала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Главное, чтобы шипами внутрь", — написала дипломат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Захарова отреагировала на жесткое обвинение США
26 июня, 08:51
Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились к Европейскому союзу с просьбой выделить деньги на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, передает агентство Reuters со ссылкой на письма глав четырех стран руководству ЕС.
Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой наземной линии обороны примерно в 2,5 миллиарда евро.
В письме уточняется, что планировать и возводить укрепления необходимо в координации с НАТО и военными требованиями альянса.
Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Министр обороны Польши раскритиковал забор на границе с Белоруссией
26 июня, 17:50
 
В миреПольшаРоссияБелоруссияМария ЗахароваВладимир ПутинТакер КарлсонЕвросоюзНАТО
 
 
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