https://ria.ru/20240627/zakharova-1955796955.html

Захарова одной фразой ответила на дерзкий план Польши в отношении России

Захарова одной фразой ответила на дерзкий план Польши в отношении России - РИА Новости, 27.06.2024

Захарова одной фразой ответила на дерзкий план Польши в отношении России

Призыв Польши и Прибалтики к ЕС построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией должна быть реализована особым способом, посчитала официальный... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:56

2024-06-27T10:56

2024-06-27T11:03

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такер карлсон

евросоюз

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Призыв Польши и Прибалтики к ЕС построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией должна быть реализована особым способом, посчитала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Главное, чтобы шипами внутрь", — написала дипломат.Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились к Европейскому союзу с просьбой выделить деньги на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, передает агентство Reuters со ссылкой на письма глав четырех стран руководству ЕС.Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой наземной линии обороны примерно в 2,5 миллиарда евро.В письме уточняется, что планировать и возводить укрепления необходимо в координации с НАТО и военными требованиями альянса.Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20240626/zakharova-1955492711.html

https://ria.ru/20240626/zabor-1955662646.html

польша

россия

белоруссия

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