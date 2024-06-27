Захарова одной фразой ответила на дерзкий план Польши в отношении России
Захарова: линия обороны ЕС на границе с РФ должна быть шипами внутрь
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Призыв Польши и Прибалтики к ЕС построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией должна быть реализована особым способом, посчитала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Главное, чтобы шипами внутрь", — написала дипломат.
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Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились к Европейскому союзу с просьбой выделить деньги на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, передает агентство Reuters со ссылкой на письма глав четырех стран руководству ЕС.
Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой наземной линии обороны примерно в 2,5 миллиарда евро.
В письме уточняется, что планировать и возводить укрепления необходимо в координации с НАТО и военными требованиями альянса.
Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.