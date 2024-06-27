https://ria.ru/20240627/zaderzhanie-1955939267.html

В ПМР журналиста Sota Vision* задержали за съемку военных объектов

В ПМР журналиста Sota Vision* задержали за съемку военных объектов - РИА Новости, 27.06.2024

В ПМР журналиста Sota Vision* задержали за съемку военных объектов

Журналист Sota Vision* Тимофей Илюшин задержан за видеосъемку военных объектов Приднестровья, сообщили в четверг в пресс-службе министерства государственной... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:08

2024-06-27T19:08

2024-06-27T19:08

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приднестровская молдавская республика

кишинев

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ТИРАСПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Журналист Sota Vision* Тимофей Илюшин задержан за видеосъемку военных объектов Приднестровья, сообщили в четверг в пресс-службе министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики. "Двадцать четвертого июня военнослужащими Вооруженных сил ПМР было задержано неустановленное лицо, которое осуществляло видеосъемку военных объектов в населенном пункте Парканы. В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками госбезопасности было установлено, что задержанным является журналист российского издания "SOTAvision"* Тимофей Илюшин", - говорится в сообщении ведомства. Пресс-служба МГБ ПМР уточняет, что Илюшин осуществлял журналистскую деятельность на территории непризнанной республики без соответствующих разрешительных документов, а его въезд в Приднестровье через пункты пропуска не был зафиксирован. В ведомстве также напомнили, что в марте 2023 года в отношении него было принято решение о нежелательности пребывания (проживания) на территории непризнанной республики и был запрещен въезд в Приднестровье. "Вследствие чего за незаконное пересечение государственной границы Приднестровской Молдавской Республики Тимофей Илюшин был задержан на 48 часов до выяснения обстоятельств, а после привлечен к административной ответственности по ст. 18.1 КоАП ПМР "Нарушение режима государственной границы Приднестровской Молдавской Республики" и выдворен за пределы территории ПМР", - отмечено в сообщении ведомства. Ранее молдавское издание Newsmaker сообщило, что 25 июня в Приднестровье местная спецслужба задержала журналиста российского независимого издания Sota.vision* Тимофея Илюшина. В бюро реинтеграции правительства Молдавии призвали Тирасполь объяснить задержание журналиста и освободить его. Молдавское издание Newsmaker сообщило, что 26 июня Тимофей Илюшин был освобожден и находится в Кишиневе. Ранее в министерстве юстиции России сообщили, что сетевое издание Sota Vision* распространяло для неограниченного круга лиц информационные материалы иностранных агентов, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Sota.vision выступало против специальной военной операции на Украине, учредитель и главный редактор включены в реестр иностранных агентов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России

https://ria.ru/20240627/inoagent-1955868131.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, кишинев