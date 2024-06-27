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В Британии интерны начали пятидневную забастовку - РИА Новости, 27.06.2024
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10:20 27.06.2024 (обновлено: 10:29 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/zabastovka-1955785227.html
В Британии интерны начали пятидневную забастовку
В Британии интерны начали пятидневную забастовку - РИА Новости, 27.06.2024
В Британии интерны начали пятидневную забастовку
Врачи-интерны в Англии начали пятидневную забастовку за неделю до всеобщих выборов в Британии, требуя повышения зарплаты, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:20
2024-06-27T10:29
в мире
здоровье - общество
англия
великобритания
риши сунак
британская медицинская ассоциация
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Врачи-интерны в Англии начали пятидневную забастовку за неделю до всеобщих выборов в Британии, требуя повышения зарплаты, говорится в сообщении на сайте профсоюза "Британская медицинская ассоциация" (BMA). "Врачи-интерны начали сегодня 11-й раунд забастовок в Англии после того, как премьер-министр Риши Сунак не смог предотвратить дальнейшие акции, не взяв на себя обязательство восстановить зарплату", - сказано в документе. По заявлению профсоюза, за 15 лет заработная плата сократилась в реальном выражении более чем на четверть. "Восстановление" выплат предполагает их увеличение с учетом потерь, вызванных инфляцией за эти годы. Забастовка продлится с 27 июня по 2 июля, акции начнутся и завершатся в 7 утра по местному времени (9.00 мск). Как сообщает газета Guardian, в общей сложности на пикеты выйдут около 25 тысяч врачей-интернов. В связи с этим служба здравоохранения Англии ожидает перебои в оказании помощи на фоне и так высокой нагрузки на систему из-за сильной жары, сказано в статье. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Согласно данным британской Национальной службы здравоохранения (NHS), в августе 2023 года число ожидающих медицинской помощи в Англии достигло 7,75 миллиона человек, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдения с 2007 года. Ранее был опубликован международный анализ систем здравоохранения The Health Inclusivity Index, согласно которому Британия заняла одно из последних мест в мире по времени ожидания приема к врачу.
https://ria.ru/20240102/britaniya-1919470165.html
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в мире, здоровье - общество, англия, великобритания, риши сунак, британская медицинская ассоциация
В мире, Здоровье - Общество, Англия, Великобритания, Риши Сунак, Британская медицинская ассоциация
В Британии интерны начали пятидневную забастовку

Профсоюз: врачи-интерны в Англии начали забастовку за неделю до всеобщих выборов

© Фото : British Medical AssociationЧлен профсоюза "Британская медицинская ассоциация" (BMA) во время акции протеста
Член профсоюза Британская медицинская ассоциация (BMA) во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : British Medical Association
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Врачи-интерны в Англии начали пятидневную забастовку за неделю до всеобщих выборов в Британии, требуя повышения зарплаты, говорится в сообщении на сайте профсоюза "Британская медицинская ассоциация" (BMA).
«
"Врачи-интерны начали сегодня 11-й раунд забастовок в Англии после того, как премьер-министр Риши Сунак не смог предотвратить дальнейшие акции, не взяв на себя обязательство восстановить зарплату", - сказано в документе.
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По заявлению профсоюза, за 15 лет заработная плата сократилась в реальном выражении более чем на четверть. "Восстановление" выплат предполагает их увеличение с учетом потерь, вызванных инфляцией за эти годы.
Забастовка продлится с 27 июня по 2 июля, акции начнутся и завершатся в 7 утра по местному времени (9.00 мск).
Как сообщает газета Guardian, в общей сложности на пикеты выйдут около 25 тысяч врачей-интернов. В связи с этим служба здравоохранения Англии ожидает перебои в оказании помощи на фоне и так высокой нагрузки на систему из-за сильной жары, сказано в статье.
Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Согласно данным британской Национальной службы здравоохранения (NHS), в августе 2023 года число ожидающих медицинской помощи в Англии достигло 7,75 миллиона человек, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдения с 2007 года. Ранее был опубликован международный анализ систем здравоохранения The Health Inclusivity Index, согласно которому Британия заняла одно из последних мест в мире по времени ожидания приема к врачу.
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