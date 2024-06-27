https://ria.ru/20240627/vzryvy-1955747110.html

Украинские СМИ пятый раз за ночь сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ пятый раз за ночь сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.06.2024

Украинские СМИ пятый раз за ночь сообщили о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области пятый раз за ночь прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T05:29

2024-06-27T05:29

2024-06-27T05:53

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Хмельницкой области пятый раз за ночь прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."Звуки взрывов снова в Хмельницкой области", — говорится в публикации.С 2:41 мск телеканал уже четыре раза сообщал о взрывах в области. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

хмельницкая область

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Максим Горбачев

в мире, хмельницкая область, вооруженные силы украины