https://ria.ru/20240627/vzryvy-1955747110.html
Украинские СМИ пятый раз за ночь сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ пятый раз за ночь сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.06.2024
Украинские СМИ пятый раз за ночь сообщили о взрывах в Хмельницкой области
В Хмельницкой области пятый раз за ночь прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:29
2024-06-27T05:29
2024-06-27T05:53
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Хмельницкой области пятый раз за ночь прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."Звуки взрывов снова в Хмельницкой области", — говорится в публикации.С 2:41 мск телеканал уже четыре раза сообщал о взрывах в области. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ пятый раз за ночь сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области пятый раз за ночь прогремели взрывы